El comisario jefe provincial cumple cinco años en el cargo apostando por ubicar la comisaría en el Bulevar

El comisario jefe provincial del Cuerpo Nacional de Policía, Jesús Herranz, cumple este mes cinco años en su cargo en Jaén y lo hace insistiendo en su apuesta por la zona del Bulevar como enclave de la nueva comisaría de la capital jiennense, aunque también reconoce que se conformaría con cualquier otro enclave siempre que fuera céntrico y le permitiera mantener el contacto y la cercanía con la población.

Herranz, en declaraciones a Europa Press, ha señalado que desde que llegó a Jaén siempre le ha gustado la zona del Bulevar para la futura sede de la comisaría, un proyecto que todavía sigue sin fecha. Su elección está motivada por su proximidad a lo que sería la Ciudad de la Justicia, otro proyecto que ahora se encuentra sin punto de partida después de que haya caducado la cesión de los terrenos que hace doce años hizo el Ayuntamiento de Jaén a la Junta de Andalucía para construir un edificio llamado a acabar con la dispersión de órganos judiciales en la capital jiennense.

"Lo he manifestado en múltiples ocasiones, siempre me ha gustado la zona de expansión en la ciudad y sobre todo porque quería que la nueva comisaría estuviera al lado de la Ciudad de la Justicia porque ese planteamiento nos ahorraría mucho personal ya que las conducciones de presos lo tendríamos mucho más a mano", ha dicho Herranz.

Ha insistido en que es partidario de estar en el centro, "donde está la población, donde más cerca estemos de la gente, donde la gente nos tenga más a mano". Ha reconocido que le sigue gustando la zona del Bulevar y que se va a seguir centrando en ella, aunque "me conformaría con la zona donde se pudiera", al tiempo que ha reconocido que tampoco le desagrada la zona de la Avenida de Granada tal y como se ha apuntado desde el Ayuntamiento de Jaén en alguna que otra ocasión.

Para Herranz, contar con una ciudad de la justicia como hay en otras capitales españolas, supondría por "pura lógica ahorro de personal" y eso es algo que mira al milímetro ya que actualmente en la plantilla del CNP en Jaén se encuentra entre el 78 y el 80 por ciento y no se espera comenzar a recuperar efectivos hasta finales de 2018 e incluso 2019.

Otra cuestión que absorbe demasiado personal y que parece que ya está en vías de solución es la de contar con un módulo hospitalario para internos de la prisión en el Hospital Neurotraumatológico. "Parece que lo vamos a tener ya y que el tema está zanjado", ha dicho el comisario jefe provincial.

En lo que respecta a las relaciones con el Ministerio Fiscal o con la judicatura, Herranz las ha calificado de "inmejorables" ya que "hay un diálogo continuo" y "recibimos un trato estupendo". También se ha referido a la relación con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que también ha tachado de "excelentes" porque "nos ayudamos mutuamente cuando precisamos ayuda".

BALANCE

El tema de las infraestructuras del CNP en la provincia, sigue siendo una de las asignaturas pendientes tras cinco años en el cargo y con unos Presupuestos Generales del Estado en tramitación que vuelven a contemplar cero euros para nuevas sedes policiales en Jaén.

"El problema que tenemos en provincia, especialmente en Jaén capital y Andújar es que las instalaciones son manifiestamente mejorables, aunque son dignas", ha apuntado el comisario. Es cierto que desde que él llegó se han llevado algunas reformas como la de los calabozos de la comisaría de Jaén capital, pero "evidentemente estoy con los sindicatos y los policías en el sentido de que se necesitan instalaciones nuevas en el conjunto de la provincia".

Ha destacado que su balance es el de que "han sido cinco años productivos" y el de haber cumplido con las expectativas con las que desembarcó en la provincia procedente de Motril (Jaén) de donde se marchó dejando una comisaría recién inaugurada.

"Llegué con la ilusión con la que se llega a un sitio nuevo y creo que las expectativas que tenía sí que se han cumplido", ha dicho Herranz. Durante el último lustro "la delincuencia prácticamente la hemos mantenido a la baja" y lo que más ha sufrido ha sido los efectos de la crisis en la plantilla ya que de llegar a tener cubierta el 93 por ciento actualmente no se llega al 80 por ciento. El comisario ha agradecido el esfuerzo y el trabajo desempeñado por todos y cada uno de los agentes en Jaén para garantizar que "los servicios que prestamos fueran los mismos pese a contar con menos personal".

"Cuando llegué teníamos mucha más gente de la que tenemos ahora, pero cuento con una plantilla de gente trabajadora y muy eficaz y la verdad es que me lo han demostrado", ha señalado el comisario. En cuanto al futuro se muestra "optimista" y confía en que aunque "estaremos todavía un año sufriendo la falta de personal", a partir de finales de 2018 y ya en 2019 "se empiecen a cubrir todas las vacantes".

El tipo de delincuencia en las ciudades de la provincia donde actúa la Policía Nacional, como son Jaén capital, Linares, Andújar y Úbeda se mantiene. "No había delincuencia organizada y sigue sin haberla", por lo que "el crimen organizado tiene poco asentamiento aquí" y sólo "de vez en cuando nos encontramos con algún grupo itinerante de paso".

La delincuencia existente en aquella que se puede llamar menor y que se centra principalmente en hurtos, robos en el interior de vehículos y tirones de vez en cuando, algo que "más o menos la tenemos controlada". El cuanto a delitos de salud pública, Linares sigue destacando, pero aun y todo, "está en unos parámetros aceptables".

Ha destacado que la tasa de criminalidad "sigue por debajo de la media española", lo que demuestra que "Jaén es una ciudad tranquila, y también el resto de la provincia porque ese es el mejor indicador". Con los datos en la mano, Herranz ha lanzado un mensaje de tranquilidad a la población. "Quiero transmitir tranquilidad y sobre todo que estamos aquí para escuchar, que nos cuentan su problemática, que confíen en nosotros y que nos hablen", ha apuntado el comisario.

Según datos ofrecidos desde Subdelegación del Gobierno en Jaén, el balance de criminalidad de 2016, los delitos y faltas descendieron un 2,3 por ciento. La tasa de criminalidad se situó en 25,6 delitos por cada 1.000 habitantes frente a los 27 delitos por 1.000 de 2014 o los 26 delitos en 2015, cifra por debajo de años anteriores como en 2008 cuando se contabilizaban casi 31 delitos por cada 1.000 habitantes. El índice de eficacia policial se sitúa en una tasa del 42,5 por ciento.

Herranz ha reconocido que una de sus prioridades cuando llegó a Jaén en 2012 como comisario provincial fue "el acercamiento de la policía a la población, sobre todo a las asociaciones de vecinos, el tener un contacto permanente con ellos, darles facilidades para que nos contaran su problemática", y eso es algo que "se ha cumplido y se mantiene".

En lo que se refiere a cuestiones pendientes que le quiten el sueño, Herranz ha admitido una, el asesinato de la anciana de Peñamefécit ocurrido en diciembre de 2013 y por el que fueron detenidos un hijo y un nieto. "Es un caso que no se acaba de resolver, con la investigación pendiente y me ocupa y me preocupa especialmente", ha señalado Herranz.

Ya por último, sobre su futuro, Herranz, que se encuentra haciendo un curso de ascenso, espera poder seguir en Jaén donde tanto él como su familia dicen estar "muy a gusto". "Quiero quedarme en Jaén y así lo he pedido", aunque ha reconocido que esta es una cuestión en la que siempre la DGP tiene la última palabra.