El delegado del Gobierno afirma que no estaba informado sobre el desalojo del edificio okupado en Santiago

Etiquetas

Muestra su sorpresa por el comunicado del Colexio de Xornalistas y dice que no existen quejas "formales" sobre la actuación policial

El delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva, ha asegurado que no fue informado previamente sobre el desalojo del edificio okupado en la Algalia de arriba de Santiago de Compostela porque en la sentencia el juez "dice a quién hay que informar". Además, se muestra sorprendido por el comunicado del Colexio de Xornalistas y defiende que no hay quejas "formales" por parte de periodistas sobre la actuación policial.

En una entrevista este domingo en la Cadena Ser recogida por Europa Press, Villanueva ha calificado de "polémica absurda" la situación abierta tras el desalojo del local okupado como centro social durante tres años por el colectivo Escárnio e Maldizer y niega que haya mantenido algún contacto con el regidor santiagués, Martiño Noriega, desde el día después de la actuación.

Así, Villanueva ha sido cuestionado sobre las acusaciones de falta de colaboración institucional por parte de la Delegación del Gobierno emitidas por el alcalde compostelano, molesto porque no haber sido informado sobre la actuación policial del 30 de mayo.

De este modo, defiende que la Delegación "siempre mantiene colaboración con los ayuntamientos y se comunican las cosas que hay que comunicar" pero que, en este caso, existe "una sentencia y un auto" en el que el juez "indica cuándo y cómo hay que proceder al desalojo", así como "a quién hay que comunicárselo".

"En este tercer supuesto no indica que se le debe comunicar al ayuntamiento o a la administración autonómica ni a nadie. Es más, a mí no me han comunicado que se procediera al desalojo porque es simplemente el cumplimiento de la sentencia", ha aseverado.

Por lo tanto, ve "lógico" que como delegado del Gobierno no fuese informado, ya que el juez instructor que dictó la sentencia solo estableció que el desalojo fuese "ordenado" a la policía y "comunicado" al propietario del inmueble.

CONVERSACIONES CON EL ALCALDE

Asimismo, ha asegurado que el 31 de mayo, un día después del desalojo y la posterior protesta que derivó en cargas policiales y enfrentamientos de los agentes con parte de los manifestantes, recibió dos llamadas telefónicas: una del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y otra del alcalde de Santiago.

"Pensé que las dos llamadas eran en el mismo sentido, pero no era así. El alcalde de Santiago me preguntó por qué no lo había informado, a lo cual yo le respondí que era a consecuencia de una resolución judicial que se procedía al desalojo. La del presidente de la Xunta fue para preguntarme por cómo estaban los policías heridos", ha remarcado.

COMUNICADO DEL COLEGIO DE PERIODISTAS

En la entrevista, Villanueva ha mostrado su sorpresa por "la rapidez" con la que el Colexio de Xornalitas emitió un comunicado en el que denunciaba "numerosas trabas" al trabajo de los periodistas por parte de los agentes durante la marcha en apoyo al colectivo Escárnio e Maldizer, celebrada el pasado sábado y en la que volvieron a reproducirse cargas luego de que parte de los asistentes accediesen al patio de un colegio abandonado.

"Me preocupó porque parecía una queja de la totalidad de los periodistas. Esa misma noche yo estuve con muchos periodistas que habían trabajado. No hubo la mínima queja", ha incidido, para luego añadir que no tienen "constancia" de que se hayan producido quejas formales por la actuación policial relativa al trabajo de los profesionales de la información.

"Cuando esa queja viene del Colegio entiendo que es generalizada del mundo del periodismo. No me consta que sea una queja general", ha expresado Villanueva, quien se ha mostrado "convencido de la profesionalidad de la policía, que estaba actuando para defender la legalidad y el orden público".