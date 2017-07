El empresario Javier López Madrid, citado el 26 de julio por la denuncia de acoso de la doctora Pinto

Etiquetas

La Audiencia reabrió a principios del pasado mes de mayo la causa contra el constructor, condenado por las 'black' e imputado en 'Lezo'

La titular del Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid, Belén Sánchez, ha citado el próximo día 26 de julio en calidad de investigado al empresario Javier López Madrid para interrogarle por la denuncia de acoso sexual que presentó contra él la doctora Elisa Pinto, han informado a Europa Press fuentes jurídicas El caso fue archivado inicialmente en marzo de 2016 al entender la juez que se carecía de indicios suficientes contra el denunciado pero la Audiencia de Madrid ordenó reabrirlo a principios del pasado mes de mayo.

En la causa ya ha comparecido igualmente en calidad de investigado el excomisario José Manuel Villarejo, a quien la dermatóloga señaló como la persona que le apuñaló en plena calle en abril de 2014, supuestamente a instancias del empresario.

La médico asegura en su denuncia que López Madrid --condenado por el caso de las tarjetas 'black' e imputado en la Operación Lezo que investiga la audiencia Nacional- "comenzó un flirteo" tras visitarla en una consulta que ella trató de parar "pero no pudo", según consta en la denuncia. A raíz de ello comenzó a sufrir "acoso sexual" que "no pudo controlar" y "no denunció en un principio por ser la persona que era" y "por pánico".

La dermatóloga había interpuesto también denuncias por amenazas recibidas en su teléfono móvil y a través de sus hijos y en 2014 fue apuñalada por la calle, hecho sobre el que ya responsabilizó al comisario de Policía José Villarejo, a quien ella vincula con López Madrid.

Pinto acusó López Madrid de seguirle y mandarle fotografías de los lugares en los que había estado, así como de presentarse en un hotel de París al que ella había acudido por motivos profesionales.

López Madrid negó el acoso y aseguró que fue Pinto quien le acosó a él y a su familia, y que tanto él como sus amigos recibieron llamadas de contenido sexual, así como mensajes amenazantes, hechos por los que denunció también a la dermatóloga.