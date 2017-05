La enmienda sobre la formación de los nuevos policías locales en la región no prospera finalmente

Etiquetas

Los presupuestos regionales para 2017 finalmente no incluirán la enmienda que establecía el compromiso de que los nuevos policías locales en la Comunidad de Madrid tuvieran su formación continuada en la región tras pasar por la Academia de la Policía Nacional de Ávila, dependiente del Gobierno central.

Según ha explicado el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, Ignacio Aguado, esta enmienda finalmente no ha salido adelante cuando parecía que ayer estaba cerrado un acuerdo entre la formación naranja y el PP al respecto mediante una enmienda transaccional.

En dicha enmienda se establecía que los nuevos policías locales de la región se seguirán formando en la Academia de la Policía Nacional de Ávila, dependiente del Gobierno central, como lo hacen ahora, mientras que la formación continua de los agentes se producirá en la Comunidad de Madrid.

No obstante, la enmienda no ha prosperado y fuentes de la formación naranja han indicado que el PP ha retirado a lo largo de la mañana su apoyo a la transaccional, pese al principio de consenso alcanzado ayer. Precisamente, la enmienda transaccional que barajaban ayer ambos grupos ha sido criticada por el PSOE, que la tildaba de "brindis al sol" por no recoger dotación presupuestaria completa.

Con el objetivo de racionalizar el gasto público, el Gobierno de Ignacio González decidió en 2013 suprimir la Academia de la Policía Local de la Comunidad de Madrid, situada en la carretera de Colmenar Viejo, que desde 2007 había entrenado a 40.000 policías locales de diferentes municipios madrileños.

A partir de 2015, y tras un convenio firmado entre Comunidad y Ejecutivo central, este edificio fue cedido como sede de las Unidades de Intervención Policial, mientras que los nuevos agentes locales madrileños comenzaron a formarse en Ávila desde mediados de 2014.