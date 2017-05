Al menos 46 heridos en una nueva jornada de protestas en Caracas

Etiquetas

El alcalde del municipio venezolano de Chacao, Ramón Muchacho, ha informado de que al menos 46 personas han resultado heridas en el marco de la nueva jornada de protestas convocadas para este sábado por la oposición y los adeptos del presidente, Nicolás Maduro, en Caracas, la capital del país.

Policía Nacional Bolivariana (PNB) y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) han reprimido la marcha opositora haciendo uso de gases lacrimógenos en el este de la capital, donde una persona ha sido detenida, según ha indicado el diario local 'El Universal'.

Los manifestantes se han movilizado en las inmediaciones de Chacaíto, Chacao, El Rosal y El Bosque en un intento por avanzar hacia el Ministerio del Interior y Justicia de Venezuela, ruta señalada por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) bajo el lema "Somos Millones".

La autopista Francisco Fajardo ha sido cortada a primera hora de la mañana en ambos sentidos debido a que esta constituye uno de los principales puntos de concentración de los manifestantes provenientes de Altamira, Petare, Chacaíto, Santa Mónica, Santa Fe y Caurimare.

Cuando se disponían a marchar hacia el Ministerio, los manifestantes y la Policía se han visto inmersos en una serie de enfrentamientos similares a los registrados en la ciudad durante el último mes.

Varios ciudadanos han manifestado que la actuación policial continúa en la avenida Francisco de Miranda, a la altura del Centro Lido y han alertado de que tres ciudadanos fueron arrollados mientras se manifestaban.

El diputado Juan Guaidó ha denunciado en su cuenta de Twitter que un grupo de agentes de la PNB se llevaron detenido a un manifestantes "sin ni siquiera mediar".

Por otra parte, el gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, ha destacado que la lucha continuará dado que "ya no hay marcha atrás". "Tenemos que seguir defendiendo la Constitución y exigiendo democracia", ha aseverado.

El diputado Juan Requesens ha asegurado que el parlamentario por el estado de Miranda Rafael Guzmán recibió un golpe por parte de la Policía mientras se encontraba en Chacaíto.

"Me identifiqué como diputado pero me agredieron con los cascos y los escudos", ha manifestado. "La PNB no puede detener a un menor de edad que, además, sólo se estaba manifestando de forma pacífica", ha señalado Guzmán en relación con la detención.