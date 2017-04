La junta militar advierte de que no debe haber manifestaciones por el robo de la placa de Bangkok

Etiquetas

El jefe de la junta militar que gobierna en Tailandia, el general Prayuth Chan Ocha, ha advertido de que no debe haber manifestaciones ciudadanas en protesta por la desaparición de una placa conmemorativa que recordaba en Bangkok el final de la monarquía absolutista.

La placa sustraída estaba colocada en una céntrica plaza de Bangkok, marcando el lugar donde se desarrolló el golpe de Estado que en 1932 acabó con la monarquía absolutista y estableció un sistema parlamentario. Según ha informado la Policía, la placa de latón fue robada el viernes y fue reemplazada por otra que ensalza la monarquía.

La plaza donde desapareció la placa está cerca del Parlamento de Tailandia, el Salón del Trono Real y de varios cuarteles militares. La zona está vigilada por varios puestos de la Policía.

El jefe de la junta militar, el general Prayuth Chan Ocha, ha dicho que la Policía esta investigando la desaparición de la placa y ha alertado a los activistas prodemocráticos para que no se manifiesten en las calles este miércoles.

Prayuth ha afirmado que el Gobierno no es el responsable del robo y ha pedido a la población que no le obliguen a resolver problemas "que no sean cuestión de vida o muerte". Los activistas, por su parte, planean reunirse para presentar una denuncia en una comisaría de Dusit, el distrito en el que está la plaza, a pesar de que las autoridades militares prohíben la celebración de reuniones de más de cinco personas.

Prayuth, un ferviente monárquico, ha adoptado un duro enfoque ante las críticas desde que tomara el poder con el golpe de estado de 2014. El jefe de la junta militar ha prohibido las reuniones políticas y ha acusado a algunos activistas de sublevación.

El jefe de Policía adjunto ha dicho que sólo se investigará la desaparición de la placa si su propietario o una parte agraviada presenta una denuncia.