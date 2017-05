El 41% de la plantilla de policia contra el odio es provisional porque no se elige a integrantes por ser "amigos"

Etiquetas

El 41 por ciento de la plantilla de la Unidad de Gestión de la Diversidad de la Policía Municipal está siendo cubierta de manera provisional ya que todas las plazas están siendo convocadas por el Ayuntamiento por concurso abierto a todos los agentes, lo que hace que el proceso sea más largo cuando anteriormente, al ponerse en marcha una unidad, "se elegía a cuatro amigos a dedo".

"Nosotros sacamos concursos de manera transparente para que todo el mundo pueda participar. Nos cuesta cinco meses lo que antes costaba un día porque antes se elegía a cuatro amigos. Eso no lo queremos hacer", ha argumentado el director general de la Policía Municipal, Andrés Serrano.

Tras guardar un respetuoso minuto de silencio por el atentado en Manchester, la Unidad ha llegado a la comisión de Salud, Seguridad y Emergencias de mano del socialista Ramón Silva, que ha detallado que al concurso de méritos para cubrir sus 24 plazas se presentaron 34 agentes de todo el Cuerpo. Únicamente superaron el examen 14 de ellos, la mitad mujeres y la otra hombres, de modo que queda una decena de plazas a cubrir, el 41 por ciento de la plantilla.

Serrano ha explicado que la Unidad está en marcha aunque todavía no en la que será su sede, en la calle Sacramento, por las trabas burocráticas encontradas. Esto no quita que los agentes de la unidad no estén prestando servicio, como se hizo en las fiestas de San Isidro, con una furgoneta, y como se hará en el World Pirde.

En cuanto al sistema de provisión de plazas, el director ha lanzado que antes "los policías de una nueva unidad se elegían a dedo" mientras que Ahora Madrid aboga por el cumplimiento estricto de la ley mediante la convocatoria de un concurso aunque así "se tarda más tiempo".

A eso ha unido que no suele haber problemas para cubrir las plazas en turno de mañana, todo lo contrario a lo que ocurre en el de tarde. Esas plazas aún por cumplir se están poniendo en marcha con agentes que trabajan en la unidad de manera provisional.