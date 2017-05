La policía afirma que Tiger Woods estaba "dormido al volante" de su coche antes de ser detenido

Etiquetas

El golfista exnúmero uno del mundo Tiger Woods estaba dormido al volante de un vehículo Mercedes-Benz detenido en una calle en Florida y el deportista no sabía dónde se encontraba, según un informe de la policía divulgado este martes, un día después de su detención por conducir bajo influencia de alcohol o drogas.

Woods "hablaba extremadamente lento y arrastrando las palabras" después de que un policía del condado de Palm Beach le despertó al hallar el vehículo aparcado al lado derecho de la calzada pero todavía encendido, según el informe.

El golfista se dirigía al sur, alejándose de su casa en Jupiter Island, antes de su arresto a las 3.00 hora local este lunes, dijo el reporte de las autoridades. Añadió que el deportista estadounidense cooperó con el oficial pero tuvo problemas para caminar y mantener los ojos abiertos.

"Woods cambió su historia sobre a dónde se dirigía y desde donde venía", indicaba el informe, señalando en un momento que el deportista americano aseguró que volvía de un viaje en California por motivos golfísticos.

El golfista de 41 años, que fue intervenido para aliviar un persistente dolor de espalda en abril, dijo este lunes que fue una reacción inesperada a medicamentos recetados y se disculpó por el incidente. Dos pruebas de alcoholemia mostraron que el nivel de alcohol en su sangre era de cero, según el reporte.

"Quiero que el público sepa que no hubo alcohol involucrado. Lo que pasó fue una reacción inesperada a medicamentos que tomo bajo prescripción médica", dijo Woods. "No me di cuenta de que la mezcla de medicinas me había afectado tanto", añadió.