El primer ministro australiano dice que el ataque de Melbourne es "un acto terrorista"

El primer ministro de Australia, Malcolm Turnbull, ha informado este martes de que la Policía está tratando el ataque de este lunes en Melbourne como un "acto terrorista", después de que Estado Islámico reclamara la responsabilidad y admitiera a Yacqub Khayre como miembro del grupo terrorista.

"Este ataque terrorista es de un criminal conocido, un hombre recientemente liberado bajo libertad condicional, y es un crimen escandaloso y cobarde", ha declarado en Canberra Turnbull. "Es un ataque terrorista y subraya la necesidad de que permanezcamos constantemente vigilantes ante el terrorismo", ha denunciado.

Después de matar a un hombre en el vestíbulo de un edificio, Khayre mantuvo a una mujer como rehén durante varias horas, que finalmente resultó ilesa, y se involucró en un tiroteo durante el cual fue abatido y en el que tres policías resultaron heridos, ha informado el comisario de la Policía del estado de Victoria, Graham Ashton.

La Policía está investigando si Khayre intentó atraer a la Policía hacia una emboscada. "Aún no sabemos si es algo que realmente planeó o si fue una decisión que tomó repentinamente", ha resaltado Ashton.

EN LIBERTAD CONDICIONAL

Khayre se encontraba en libertad condicional a pesar de que fue uno de los cinco hombres acusados de planear un ataque contra la base del Ejército en Holsworthy, Sídney. Tres hombres fueron condenados, mientras que otros dos fueron absueltos, entre ellos Khayre.

En 2012 fue encarcelado por un violento robo en Melbourne, en el que golpeó repetidamente a una mujer y a su padre. Khayre recibió una condena de cinco años y medio de prisión, según documentos judiciales y se le concedió la libertad condicional en diciembre.

Es probable que el endurecimiento de las condiciones de libertad condicional se convierta en el tema central de la reunión prevista para el viernes entre Turnbull y los líderes del Gobierno.

Australia, firme aliada de Estados Unidos y de su campaña contra Estado Islámico en Siria e Irak, está en alerta por los ataques perpetrados por milicianos nacidos en el país. No obstante, Australia no ha aumentado su nivel de amenaza terrorista y la Policía ha asegurado que no estaban buscando otro sospechoso.