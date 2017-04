La madre de la mujer que murió en las protestas asegura que la mataron "los colectivos" y no un opositor

Etiquetas

La madre de Paola Ramírez, de 23 años, que murió el miércoles durante las marchas opositoras contra el Gobierno de Nicolás Maduro, ha asegurado este viernes que a su hija la mataron "los colectivos" y no un militante de la oposición, como ha informado el Ministerio del Interior.

El ministro del Interior, Néstor Reverol, ha acusado a un militante del partido opositor Vente Venezuela de ser el responsable de la muerte de Ramírez.

Las investigaciones realizadas sobre la muerte de Ramírez han avalado que los disparos que le costaron la vida procedieron de la azotea de un edificio de dos plantas, según Reverol. El autor sería Iván Aleisis Pernía Dávila, "comerciante y militante activo del partido Vente Venezuela, que dirige Maria Corina Machado".

No obstante, en declaraciones a la prensa recogidas por la cadena NTN24, la madre de la fallecida ha pedido justicia, si bien ha matizado que la justicia no la quiere "montando culpables que no son". "No creo que sea (el detenido), porque ella me dijo: 'Mamá, están disparando los 'colectivos'. Asustada me dijo, que no sabía qué hacer", ha relatado.

La muerte de Ramírez tuvo lugar fuera de Caracas, en San Cristóbal, tradicional bastión opositor, donde recibió un tiro en la cabeza. Los hechos ocurrieron en la plaza de San Carlos y, según testigos citados por 'El Nacional', los autores son "colectivos", agrupaciones comunales afines al Gobierno socialista, en algunos casos relacionados con bandas armadas.

Al sospechoso, ya detenido, se le atribuyen más de una veintena de disparos y la perpetración de un crimen "deliberadamente planificado". El ministro ha explicado que recogió 27 casquillos de bala en el lugar de los hechos y trató de ocultar el arma entregándosela a otra persona, informa el portal Noticias 24.

"Nosotros vamos a seguir haciendo todas las investigaciones necesarias para dar con los responsables intelectuales, porque se evidencia que este crimen fue planificado", ha añadido Reverol, al hacer balance de una violenta jornada en la que perdieron la vida un total de tres personas y más de 500 fueron detenidas.

La Mesa de Unidad Democrática (MUD) ha convocado para este jueves una nueva edición de "la madre de todas las marchas" para llegar hasta la sede central de la Defensoría del Pueblo, en Caracas, algo que los manifestantes no lograron el miércoles por el bloqueo policial. Como ocurrió en este primer intento, los enfrentamientos entre manifestantes y policías se han repetido.

"La orden de represión hoy, 20 de abril, es más salvajismo que ayer", ha advertido el excandidato presidencial Henrique Capriles, gobernador de Miranda. El dirigente opositor ha abogado por responder a la represión con "más Constitución".