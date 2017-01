El sindicato mayoritario de Mossos afea las formas "populistas y agresivas" de la marcha policial

Etiquetas

El sindicato SAP-Fepol, mayoritario en los Mossos d'Esquadra y representativo en la mayoría de policías locales, ha asegurado este miércoles que no comparte "las maneras populistas y agresivas" de la manifestación de la plataforma profesional de fuerzas y cuerpos de seguridad y vigilancia aduanera que congregó a unos 1.500 policías en Barcelona este martes.

En un comunicado, han defendido que los cuerpos policiales han de mantener una estricta neutralidad política "especialmente en estos momentos en que el papel de la policía debe ser el cumplimiento estricto de la ley, sin permitir ningún tipo de instrumentalización".

Sobre el polémico twit del sindicato de Mossos Uspac con el mensaje 'All perroflautas are bastards', por el que la CUP ha pedido explicaciones, se han desmarcado de él y han defendido que no representa a la mayoría del cuerpo, ha dicho el sindicato en otro comunicado difundido en Twitter.

A raíz de este twit la Uspac afirmó que se había colgado por error, en lugar de otra imagen, por lo que lo borró: "Rectificamos", dijeron.

El SAP ve "incoherente atacar a una fuerza política en concreto" cuando se pide neutralidad y que no se les instrumentalice, y creen que estas actitudes les hacen perder la neutralidad que exigen.

Lamentan que "algunos sindicatos no benefician los legítimos intereses laborales del colectivo y consiguen desviar la atención respecto de las condiciones de trabajo" y quieren convocar una cumbre sindical para analizar conjuntamente las reivindicaciones laborales.