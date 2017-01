Un edil socialista de Madrid denuncia en comisaría amenazas en Twitter

Etiquetas

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Madrid Ignacio Benito ha denunciado en comisaría una amenaza de muerte que ha recibido en Twitter, han informado a Europa Press fuentes socialistas.

El edil recibió un mensaje privado por esta red social en el que desde una cuenta no identificada le exigieron que dijera a Nadia, la mujer de Vallecas que desapareció la semana pasada y que finalmente fue hallado sana y salva, "que iban a por ella". Y que él "no se metiera si no quería morir". El mensaje iba acompañado con una foto de un joven apuntando por una ametralladora.

El munícipe socialista, que se involucró mucho en la búsqueda de Nadia, finalmente ha denunciado las amenazas ante la Policía para luchar contra la violencia "también en las redes sociales", a lo que ha añadido la etiqueta #ToleranciaCero. Una iniciativa que ha sido respaldada por compañeros y amigos.

También ha pedido a sus seguidores que reporten la cuenta, que todavía no ha sido eliminada.