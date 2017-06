El nuevo uniforme de la Policía Local elimina el amarillo en la camiseta que será toda azul y "más segura"

Etiquetas

La Policía Local de València ha estrenado un nuevo uniforme que elimina la parte amarilla de la camiseta que será entera de color azul y con una franja reflectante, con el objetivo de atender a una reivindicación "histórica" del colectivo y para hacerlo "más seguro". Sin embargo, los agentes de Tráfico sí mantendrán la antigua vestimenta y el color amarillo "por una cuestión lumínica para poder distinguirse".

Así lo ha explicado a los medios de comunicación la concejala de Protección Ciudadana en el Ayuntamiento de València y responsable de la Policía Local, Anaïs Menguzzato, quien ha justificado la nueva uniformidad de todos los agentes de Policía Local de València en que es "una reivindicación histórica por parte de los agentes y sindicatos que reclamaban recuperar el color azul para atender el servicio".

Además, ha señalado que el color azul es el que suelen llevar todos los agentes de España y el resto de Europa, por lo que el objetivo es uniformar a los agentes de València "en coordinación con el resto de policías locales".

Menguzzato ha indicado que, a partir de ahora, todos los agentes de la ciudad y los oficiales llevarán el nuevo uniforme, que recupera el color azul en toda la camiseta y tendrá una franja reflectante, excepto la unidad de Tráfico que mantendrá el color amarillo "por una necesidad de distinguirse y una cuestión lumínica", ha puntualizado.

"Este uniforme es más seguro y recupera una franja reflectante que genera más seguridad sobre todo cuando hay situaciones adversas y lumínicas", ha explicado la concejala, quien ha puntualizado que con el cambio se consigue "que todos los agentes de la Policía Local se vistan igual".

NUEVA UNIDAD POLICIAL PARA CONTROLAR EL BOTELLÓN

Por otro lado y preguntada por el tiempo que se tardará en poner en marcha la nueva unidad policial que controlará el botellón y los problemas de ruidos derivados del ocio nocturno, Menguzzato ha puntualizado que los cambios se van a hacer "de manera gradual" porque "no los podemos hacer de un día para otro".

"La orden del cuerpo saldrá la semana que viene para que los agentes por primera vez puedan elegir el destino en el que quieran trabajar, pero esto es un cambio gradual que durará entre dos y tres meses", ha puntualizado.

Respecto a las críticas de los sindicatos por no comunicarles la nueva reorganización del cuerpo, la concejala ha destacado que en los dos últimos años se han reunido muchas veces con ellos como no pasaba en los últimos 24 años. "No hay semana en la que no haya una mesa técnica en la que sindicatos no puedan participar, opinar y hasta decidir sobre muchas cuestiones como el cambio de uniforme", ha subrayado.

De este modo, ha defendido que en los últimos meses se han mantenido diversas conversaciones sobre la modificación en la estructura policial, por lo que "sabían que creíamos que tal y como estaba organizada hasta ahora la estructurada de la policía no éramos lo suficientemente eficaces y eficientes y no dábamos respuesta a las necesidades de la ciudad". A su juicio, han sido "muchos años de inmovilismo" y era necesario una nueva estructura. "Esto lo hemos hablado en muchísimas ocasiones", ha subrayado.

De hecho, ha señalado que en la mañana de este viernes se han reunido en una mesa técnica en la que han explicado al cuerpo y a los sindicatos del colectivo "todos los detalles de esta reorganización". Por ello, ha subrayado que la relación entre sindicatos de policía con la concejalía es "con diferencia más numerosa y fructífera que en los últimos 24 años", ha zanjado.