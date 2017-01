Acusado de apuñalar a otro en una discoteca de Torrelavega: "si hubiese querido matarle, le meto el cuchillo entero"

Etiquetas

El juicio se ha suspendido hasta el jueves 19 de enero al no comparecer una testigo que se considera "esencial"

El acusado de un delito de intento de homicidio por apuñalar a otro hombre durante una pelea en una discoteca de Torrelavega, en la que también se vio implicado otro individuo, ha manifestado que, "si hubiese querido matarle, le habría metido el cuchillo entero", pero ha asegurado que sólo lo cogió para defenderse porque era "una pelea de dos contra uno".

"Intenté defenderme y se cortó durante el forcejeo, pero no sé dónde", ha señalado ER.S.M. este lunes durante el juicio en la Audiencia Provincial de Cantabria, que se ha suspendido al no comparecer una testigo que se considera "esencial" y que continuará el próximo jueves 19 de enero, a las 10.00 horas.

ER.S.M., de nacionalidad española, es el principal acusado en esta causa y el fiscal le pide un total de 11 años de prisión, 8 por intento de homicidio y otros 3 por un delito de lesiones, pero los otros dos implicados en la pelea, MG.S.G. y JS.J.T. ambos dominicanos, también están acusados como coautores de las lesiones, aunque sólo les reclama una multa de 340 euros.

Al inicio de la vista, el procesado ha pedido renunciar a su abogado pero la sala de la Sección Tercera de la Audiencia, presidida por Agustín Alonso, no lo ha admitido en base a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y porque ha considerado que, con esa "triquiñuela", ER.S.M. sólo trataba de suspender el juicio.

El acusado se ha declarado "culpable", a pesar de que su letrado no estaba de acuerdo, pero ha precisado que lo que reconoce es su "culpabilidad por haber cometido un error en aquella pelea", que ocurrió el 21 de febrero de 2015 sobre las 9.50 horas en la discoteca BB y que ha indicado que comenzó porque MG.S.G. trató de "besar a la fuerza" a la chica con la que él estaba aquel día.

Esa mujer es la testigo que no ha comparecido este lunes y que la Audiencia Provincial de Cantabria ha pedido a la Policía Nacional que busque y le obligue a presentarse el próximo jueves 19 de enero ante el tribunal aunque "sea por la fuerza" porque su testimonio es "fundamental", principalmente para la defensa del principal procesado.

Continuando con su declaración, ER.S.M. ha indicado que los tres habían estado juntos en otros bares de Santander y posteriormente acudieron a Torrelavega donde, ha apuntado, MG.S.G. trató de besar a la chica por lo que se encaró con él para defenderla, ante lo que el hombre le empezó a golpear metiéndose también en la pelea JS.J.T. "Me daban de puñetazos", ha indicado.

Ante ello, ha relatado que salió del local y acudió a un bazar chino cercano para comprar un cuchillo pero no se lo vendieron al verle con los golpes así que regresó a la discoteca para recoger su "bolso" y, al entrar, los dos hombres le empezaron de nuevo a golpear por lo que se acercó a la barra y "cogí el primer cuchillo que agarré".

"EN EL FORCEJEO SE CORTÓ"

Con ese cuchillo, "intenté defenderme y, en el forcejeo, se cortó", ha dicho en referencia al corte en el cuello de JS.JT. y a lo que ha añadido: "si hubiese querido matarle, le hubiera metido el cuchillo entero". Después, el herido salió del local y él y MG.S.G. continuaron forcejeando.

Cuando él salió, ha indicado que JS.J.T. estaba "tirado en el suelo porque estaba pinchado". "Le intenté pinchar pero me tiraba patadas y no le llegar a tocar", ha señalado a preguntas del fiscal sobre si le clavó a la víctima más veces el cuchillo mientras estaba tendido en el suelo.

"El problema no lo busque yo, me lo causaron ellos", ha enfatizado ER.S.M. que ha destacado que, precisamente por considerar que él no tenía la culpa de lo sucedido, acudió a "contárselo a la Policía". "Entendía que yo no tenía la culpa", ha dicho, al tiempo que ha aludido a la situación en que se encontraba aquel día porque "había consumido dos gramos de cocaína y bebido unas cinco copas de ron, whisky, cerveza...".

Sin embargo, los otros dos implicados en la pelea no han estado de acuerdo con este relato de hechos y ambos han asegurado que todo comenzó porque ER.S.M. había consumido una copa en la discoteca, que regentaba MG.S.G. y no se la quería pagar. "Le invité a la primera y, cuando consumió la segunda, no tenía dinero y me quería dejar el DNI", ha indicado este último.

Ha relatado que, en ese momento, se inició una discusión entre ambos en la que ER.S.M. le "lanzó un puñetazo" ante lo que él le paro y le redujo en el suelo. Después, se levantó del suelo para marcharse y, antes de salir, lanzó también un puñetazo a JS.J.T.

Según ha contado, la cosa no quedó ahí sino que el procesado volvió un rato después al local. JS.J.T. oyó que se levantaba la persiana y se acercó, momento en el que ER.S.M. "le pinchó". "Llevaba dos cuchillos y, al intentar quitárselo, me llevó el dedo", ha dicho MG.S.G., que ha apuntado que consiguió que se tirase uno de ellos al "moderle en la cara". Tras eso, ha apuntado, "salí corriendo y me metí en una frutería".

DICEN QUE LLEVABA DOS CUCHILLOS

Este hombre, implicado en la pelea y que regentaba la discoteca, ha insistido en que el agresor llevaba dos cuchillos, aunque la Policía solo encontró uno, y ha asegurado que los compró en el bazar chino y que no eran de la barra del bar.

Por su parte, otro de los acusados y víctima de la agresión ha secundado el relato de hechos de su amigo y regente de la discoteca. JS.J.T. ha manifestado que él no se metió en la pelea que mantuvieron ER.S.M. y MG.S.G. y que se vió envuelto en esto en el momento que se acercó a la persiana del local pensando que quien entraba era la Policía debido a la hora.

"Me acerqué a la persiana y quien la abrió era ER.S.M., llevaba dos cuchillos y me apuñaló en el cuello", ha dicho. Después, ha recordado, salió de allí para "pedir ayuda" pero acabó tendido en el suelo donde ER.S.M. "volvió a por mí y me apuñaló en el brazo" mientras intentaba escapar de él, algo que logró al subirse a un vehículo de "un señor".

A preguntas del abogado de ER.S.M., JS.J.T. ha señalado que él "en ningún momento" le golpeó y que, aunque no le vió comprando los cuchillos, entiende que así lo hizo porque no eran de la barra. "Llevaba dos cuchillos por eso tenía puñaladas en los dos brazos", a las que ha sumado la del cuello y otras: "10 puñaladas recibí" y, "si no hubiese salido de allí, me hubiera matado", ha dicho.

A pesar de las heridas descritas por la víctima e implicado, los forenses que examinaron sus cicatrices han manifestado que la herida del cuello, en la que se centra la imputación del delito de homicidio, es "más incisa que pinchazo, un corte". La herida, han explicado, es de tres centímetros y corresponde a un "corte tangencial" que requirió intervención de "sutura de la piel".

Estos peritos han indicado que, según la información con la que contaron para hacer su informe, JS.J.T. presentaba cinco heridas en total y "todas de carácter inciso" y no punzante.

TESTIGOS

En la vista de este lunes, ha declarado también la cuñada de MG.S.G. que acudió aquella mañana a la discoteca para limpiar y presenció parte de la pelea, siendo quien recogió un cuchillo y lo tiró bajo un coche.

Ese cuchilló fue el que posteriormente encontró la policía, como así ha corroborado uno de los agentes que participó en la intervención, mientras que otro de ellos ha confirmado que el propio acusado fue quien se dirigió a la Policía para contar los hechos, aunque ha indicado no recordar si dijo que "había pinchado a dos personas".

En cuanto a la procedencia del cuchillo localizado, el propietario del bazar chino ha manifestado que en su establecimiento tiene a la venta "ese tipo de cuchillo" pero ha indicado no saber si ER.S.M. entró alguna vez a su local ya que "tiene mucha gente y le es imposible recordar".