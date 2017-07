GÜRTEL. PIO GARCÍA ESCUDERO DECLARARÁ COMO TESTIGO EN EL JUICIO EL PRÓXIMO DÍA 19

Etiquetas

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que juzga el llamado 'caso Gürtel', cita como testigos para el próximo día 19 a las 10.00 horas al presidente del Senado, Pío García Escudero; el ex secretario general del PP de Madrid Ricardo Romero de Tejada y el excoordinador de las campañas de esta formación política en Madrid José Manuel Fernández Norniella. También cita a la exdiputada del PP Carmen Rodríguez Flores y al exconcejal del mismo partido Jorge Barbadillo.La Sala estima parcialmente la petición del exalcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, y considera relevante la declaración de estas personas para ponerla en relación con otros testimonios emitidos durante el juicio, momento por el que, según los jueces, "la prueba propuesta tiene cabida dentro de la normal dinámica del desarrollo del procedimiento abreviado, mucho menos formal y encorsetado que el ordinario", en el que prima la efectividad y flexibilidad ante la posible indefensión de las partes. El auto que fue aprobado por mayoría de dos votos contra uno va acompañado del voto particular emitido por el presidente del tribunal, Ángel Hurtado, en el que se opone a la práctica de esta testifical que ya se denegó en su momento. Según este juez, no hay nuevas circunstancias que justifiquen el cambio de criterio del tribunal, originando una merma para la seguridad jurídica que ello entraña. Hurtado también se opuso en su momento a atender la petición de la defensa de Luis Bárcenas para que declarase Mariano Rajoy, que está citado como testigo el próximo día 26. El presidente del Senado no acude a testificar por el puesto que ocupa actualmente sino por su etapa como presidente del Partido Popular de Madrid entre los años 1993 y 2004, fecha en la que fue sustituido por Esperanza Aguirre. La defensa de Guillermo Ortega obedecen a que cree que con sus testimonios, estos testigos pueden “aclarar cuál era la operativa de financiación de los distintos distritos y municipios, así como de la regional del PP de Madrid”, y que esos detalles le exculpen de la acusación de financiación ilegal del PP de Majadahonda que pesa sobre él. Hasta ahora todos los exaltos cargos del PP que han declarado en el juicio, incluida su presidenta regional Esperanza Aguirre, han negado tener conocimiento de los mecanismos de financiación del partido y del pago de supuestas comisiones a cambio de contratos públicos. El nombre de García - Escudero ya se vio relacionado con la trama. En concreto, aparece en una grabación hecha a la secretaria de Francisco Correa en la que dijo que le había visto salir “con sobres y a horas intempestivas” del despacho de su jefe. La mujer se desdijo posteriormente de esa afirmación alegando que había tomado “tres o cuatro copas”.