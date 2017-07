GÜRTEL. EL PRESIDENTE DEL SENADO DECLARARÁ COMO TESTIGO EN EL JUICIO EL DÍA 26, A CONTINUACIÓN DE RAJOY

Etiquetas

El presidente del Senado, Pio García-Escudero, declarará como testigo en el juicio que está celebrando la Audiencia Nacional por la primera etapa de la 'trama Gürtel' (1999-2005) el próximo día 26, a partir de las 11.00 horas, justo después de que comparezca el presidente del PP y del Gobierno, Mariano Rajoy, citado a las 09.00 horas.Así consta en la diligencia de ordenación de la Letrada de la Administración de Justicia de la Sección Segunda de la Sala Penal comunicada este viernes. García-Escudero se había dirigido al tribunal para informar de que está convaleciente de una intervención quirúrgica a la que fue sometido el pasado miércoles, para solicitar que su declaración en el juicio se produjera el 25 o el 26 de julio.Como tercera institución del Estado, García-Escudero tiene la posibilidad de solicitar a la Audiencia Nacional un cambio en la fecha de su declaración en razón de su agenda institucional. Eso mismo es lo que hizo Rajoy, que propuso al tribunal el 26 de julio como fecha para comparecer en la vista oral.La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó citar también como testigos para el próximo día 19 al ex secretario general del PP de Madrid Ricardo Romero de Tejada y al excoordinador de las campañas de esta formación política en Madrid José Manuel Fernández Norniella. Además, citó a la exdiputada del PP Carmen Rodríguez Flores y al exconcejal del mismo partido Jorge Barbadillo.La Sala estimaba parcialmente la petición del exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega y consideraba relevante la declaración de estas personas para ponerla en relación con otros testimonios emitidos durante el juicio. Según los jueces, "la prueba propuesta tiene cabida dentro de la normal dinámica del desarrollo del procedimiento abreviado, mucho menos formal y encorsetado que el ordinario", en el que prima la efectividad y flexibilidad ante la posible indefensión de las partes.El auto, que fue aprobado por mayoría de dos votos contra uno, va acompañado del voto particular emitido por el presidente del tribunal, Ángel Hurtado, en el que se opone a la práctica de esta testifical que ya se denegó en su momento. El presidente del Senado no acude a testificar por el puesto que ocupa actualmente, sino por su etapa como presidente del Partido Popular de Madrid entre los años 1993 y 2004, fecha en la que fue sustituido por Esperanza Aguirre. La defensa de Guillermo Ortega cree que con sus testimonios estos testigos pueden “aclarar cuál era la operativa de financiación de los distintos distritos y municipios, así como de la regional del PP de Madrid”, y que esos detalles le exculpen de la acusación de financiación ilegal del PP de Majadahonda que pesa sobre él.