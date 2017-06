La trayectoria de dos magistrados lastra la nueva ‘supersala’ de la Audiencia

Etiquetas

Es un tribunal todopoderoso. El que podrá revisar cada condena o absolución de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la que decide los temas de corrupción más trascendentes. Pero la nueva Sala de Apelaciones de ese organismo, que entró en funciones el jueves, nace viciada. Dos de sus miembros, Enrique López y Eloy Velasco, han estado juzgando e instruyendo casos cuya resolución definitiva les correspondería en su nuevo destino. Y apartarlos -recusarlos, como se dice en jerga jurídica- va a ser muy difícil para las partes, lo que, según fuentes judiciales, puede afectar a las causas con mayor carga política.

El problema, según las fuentes consultadas, aparece en primer lugar por la labor que López y Velasco han desempeñado hasta ahora. Como miembro de la Sala de lo Penal, el primero ha participado en decenas de juicios de los que, en su nuevo destino tendrá que abstenerse para ser sustituido, al estar “contaminado” por sus resoluciones previas. Tampoco podrá actuar en todos aquellos casos en los que, como magistrado de la Sala de lo Penal, haya resuelto recursos presentados por las partes durante la investigación. Cada uno de los actos de los seis jueces de instrucción de la Audiencia Nacional pueden impugnarse ante esa Sala.

Algo parecido ocurre en el caso de Velasco. El que fuera instructor de los dos casos de corrupción más recientes que afectan al PP -Púnica y Lezo- no podrá enfrentarse a ninguno de los asuntos de los que haya tenido conocimiento como titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 que acaba de dejar. Tampoco a las causas urgentes que hayan tramitado durante las guardias -que corresponden a cada uno de los jueces de instrucción cada seis semanas- aunque luego el caso haya correspondido a otro compañero. Ni en las que haya participado en sustitución de otro instructor en períodos de vacaciones, permisos o bajas laborales. En todos esos casos, Velasco está obligado legalmente a dejar su puesto en la Sala de Apelaciones a otro compañero.

Pero el problema se hará patente, sobre todo, cuando los magistrados de la nueva Sala decidan no apartarse y sean las partes del proceso las que decidan recusarlos por su aparente falta de imparcialidad. Uno de sus magistrados, López, está muy señalado políticamente al haber sido aupado por el PP al Consejo General del Poder Judicial y al Tribunal Constitucional, del que fue magistrado hace unos años, hasta que tuvo que dejar el puesto al ser descubierto conduciendo en estado de embriaguez.

Esa carrera profesional, ligada a ese partido, fue la que bastó para aceptar su recusación en el caso Gürtel, uno de los principales casos de corrupción del PP. La Audiencia consideró suficiente para apartarlo no solo los cargos que ocupó gracias al apoyo de esa formación, sino también su participación en 68 seminarios de FAES, la fundación del partido, y en varias conferencias políticas de la fuerza de Mariano Rajoy. En esa decisión, adoptada por mayoría, participaron sus 18 compañeros de la Sala de lo Penal.

Las fuentes consultadas subrayan las dificultades para que una recusación como esa, basada en motivos políticos, pueda salir adelante en la nueva Sala de Apelaciones debido a su reducido tamaño. Además de López y Velasco, de ella forma parte el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, que ocupará provisionalmente su presidencia hasta que el Consejo del Poder Judicial decida cubrir la plaza. En caso que se recuse a uno de ellos, serán los otros dos -y no 18 como en la Sala de lo Penal- los que tengan la última palabra sobre si apartan o no a su compañero. La decisión será muy trascendente porque contra ella, las partes no pueden presentar ningún recurso.

Pero, además, si la recusación sale adelante surge otro problema. La ley obliga a que la Sala, a la hora de deliberar, esté formada por tres magistrados, pero al descartar a uno, solo quedarían dos. En la Sala de lo Penal esa situación se resuelve fácilmente con la designación de otro magistrado de ese mismo tribunal, algo imposible en la de Apelaciones. Fuentes de la Audiencia creen que serán los miembros de la primera los que, en esos casos, se encargarían de suplir a sus superiores. Aunque la solución definitiva a esas situaciones está aún por estudiarse.

Las designaciones de ambos magistrados, aprobadas por el sector conservador del CGPJ han sido muy contestadas entre sus compañeros de judicatura. La de López, por sus vínculos evidentes con el PP, y la de Velasco porque, a pesar de haber sido solicitada por él mismo, sacaba de su juzgado al instructor que acorraló a ese partido al investigar su presunta financiación ilegal y encarcelar al expresidente madrileño Ignacio González y al ex vicepresidente Francisco Granados. Ahora será otro juez, Manuel García Castellón, el que se encargue de esos casos.