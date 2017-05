El norte y las comunidades históricas, el talón de Aquiles de Susana Díaz

Etiquetas

La guerra de avales sigue en el PSOE una vez recogidos y publicados el total de los tres aspirantes a las primarias del partido. Lejos de acabar la batalla aún sigue. Y todo porque nadie se esperaba una participación tan alta de los militantes. Ha habido más avales que votos en las primarias de 2014 (Con un censo muy similar).

Eso solo puede significar una cosa, hay una movilización sin precedentes. Todo indica, tras la recogida de avales, que el PSOE va a un choque de trenes del que parece muy complicado se pueda recuperar. La única candidatura que abogaba por evitar el enfrentamiento no ha cuajado, la de Patxi López, que parece quedarse en tierra de nadie. El voto útil ha pasado factura a la candidatura del vasco, que sin embargo es la mejor valorada por los votantes. Y eso ha pasado porque tanto Susana como Pedro han estado por encima de las expectativas. La primera en formalizar los avales ha sido la andaluza con un dato espectacular: más de 63.000 firmas. Poco le duró la alegría porque Pedro Sánchez daba la sorpresa con más de 57.000, a 6.000 avales de la candidatura oficialista. Es una participación altísima, fuera de lo esperado. "Nosotros no contamos con los aparatos que cuentan otros, sino que ponemos una mesa, sacamos los avales y se nos montan filas", ha asegurado Cerdán, que se ha mostrado convencido de que esto les hace pensar en una victoria el próximo 21 de mayo. Susana Díaz es patente la sorpresa por el número de avales entregado por el ex secretario general, una cifra que en ningún momento se esperaban. En el equipo depor el número de avales entregado por el ex secretario general, una cifra que en ningún momento se esperaban.

Los pedristas han sido los primeros en dar a conocer los datos por Comunidades Autónomas y han pedido que el resto de candidaturas hiciera lo mismo. ¿Por qué? Es la misma estrategia que siguió Eduardo Madina en 2014, y que le sirvió de poco, para tratar de demostrar que el apoyo del vencedor en avales, Sánchez entonces y ahora Susana, viene sobre todo de la federación andaluza.

Sánchez había sacado cinco veces más firmas en Andalucía que Madina, quien había sido el más avalado en cinco comunidades autónomas: Cataluña, Asturias, Extremadura, Cantabria y Murcia.

Susana gana en seis CCAA y Sánchez en once

Sánchez esta vez no ha ganado en avales como entonces pero sí en más Comunidades Autónomas. Gana en 11 frente a seis en las que gana Susana. A falta de Euskadi donde es probable que haya podido ganar Patxi López, cuyo equipo no ha querido hacer oficial los datos.

El exlíder del PSOE vence en Castilla y León, donde tiene el apoyo del barón Luis Tudanca, pero vence también en Comunidades donde los barones apoyaban a otros candidatos. En la Comunidad Valenciana arrasa pese al apoyo de Puig a Susana y en Baleares pese al apoyo de Armengol a Patxi López.

Sánchez también gana en Cantabria, con más del 50% de los avales y en Asturias, tierra del presidente de la Gestora Javier Fernández, donde se impone por 700 votos a Díaz.

La presidenta andaluza ha recabado 26.551 avales en su feudo andaluz, muy por encima de los 8.818 de Sánchez. Con unos 45.000 militantes, el PSOE andaluz es la federación más numerosa y su secretaria general ha tenido la firma del 60% de los afiliados.

El norte y las CCAA históricas, el problema de Susana

Susana tiene un problema y es que el 42% de sus avales viene del mismo sitio: Andalucía. Sin embargo Pedro Sánchez tiene apoyos muy repartidos y obtiene buenos resultados en prácticamente todos los sitios. Por ponerle un pero, pierde en Madrid, Comunidad donde él es afiliado. Quizás le haya pasado factura el caso Tomás Gómez. La prueba de que el apoyo a Sánchez es uniforme, no como el de Díaz, es que la Comunidad donde más avales ha logrado ha sido Andalucía.

Mientras tanto, la mayor diferencia en avales a favor del ex secretario general ha sido en Cataluña: Sánchez ha obtenido 6.058 y Díaz, 974. Por su parte, el diputado vasco Patxi López, que no ha detallado sus avales ya que insiste en que esto sólo es un requisito y no quiere entrar en una batalla, habría tenido unos 500. La diferencia por tanto es de uno a seis entre Susana y Pedro en Cataluña.

Peor es en Euskadi donde la diferencia es de uno a diez. Allí Susana tan solo logra 96 votos frente a los 1.044 de Pedro Sánchez. En Galicia, el ex secretario general se ha impuesto con 3.816 avales, por encima de los 2.499 de la presidenda andaluza, que aguanta mejor que en Cataluña y Euskadi, las otras dos regiones históricas. Cabe recordar que la presidenta andaluza ha recibido el apoyo incansable del alcalde más votado de España, el de Vigo, Abel Caballero.

De las Comunidades del norte de España Susana Díaz tan solo ha ganado en Aragón, con el apoyo de Lambán. En La Rioja ha ganado Sánchez con 393 frente a 204 y en Navarra, con 763 frente a 166.

El detalle de la procedencia geográfica de las urnas proporcionado por sus equipos permite comprobar que la presidenta andaluza ha sacado más avales que Sánchez en Andalucía, Aragón (3.314 de la dirigente andaluza frente a 1.905 del ex secretario general), Castilla-La Mancha (5.025 frente a 4.156), Extremadura (3.392 frente a 2.721), Madrid (4.550 frente a 4.092), Murcia (2.276 frente a 1.822) y Ceuta (102 frente a 31).

Resultados de las primarias por provincias. (en negrita el ganador)

SUSANA DÍAZ PEDRO SÁNCHEZ

Andalucía 26.551 8.818

Aragón 3.314 1.905

Asturias 2.345 3.100

Baleares 295 935

Canarias 1.840 2.263

Cantabria 297 1.457

Castilla La Mancha 5.025 4.156

Castilla y León 3.183 3.695

Cataluña 974 6.058

C. Valenciana 5.131 8.105

Extremadura 3.392 2.721

Galicia 2.499 3.816

Madrid 4.550 4.092

Murcia 2.276 1.822

Navarra 166 763

Euskadi 96 1.044

La Rioja 204 393

Ceuta 102 31

Melilla 70 160

Entregados en Ferraz 1.028 2.001

En resumen, Susana Díaz ha ganado en seis comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Extremadura, Castilla-La Mancha, Murcia y Madrid, más la ciudad autónoma de Ceuta; mientras que Pedro Sánchez ha sacado más avales en once comunidades autónomas (Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Baleares, Cantabria, Asturias, La Rioja, Canarias, Galicia, Navarra y Euskadi), más Melilla.

Después de Andalucía, la federación más numerosa es la Comunidad Valenciana, con unos 17.000 militantes, seguida del PSOE de Madrid, que tiene unos 14.500. En cuarta posición está el PSC, cuyo censo actualizado para estas primarias es de algo más de 14.000 afilliados. Si se confirman estas firmas, habrían participado en este proceso más de 132.000 militantes, es decir, algo más del 70% de las bases, una cifra superior incluso a la que en 2014 votó en las primarias. Entonces, avalaron con su firma el 38,6% de los afiliados y acudieron a las urnas el 66,7%.