El presidente de la ANC: "Ocuparemos las calles si el Gobierno no nos deja votar"

Quedan menos de dos meses para el 1 de octubre y las diferentes partes enfrentadas en el conflicto catalán van tomando posiciones. Mientras Rajoy planea celebrar un Consejo de Ministros el 16 de agosto para intentar tumbar la Ley del Referéndum que saldrá el Parlament, en la Asamblea Nacional Catalana (ANC), la principal entidad privada promotora de la independencia, tienen claro cuáles son los pasos que seguirán. Su presidente, Jordi Sànchez, atiende a Lainformacion.com y avisa: "Ocuparemos pacíficamente las calles y de forma permanente si el Gobierno no nos deja votar".

Esta acampada al estilo 15-M que paralizaría Barcelona y otras ciudades es una de las cuestiones que más preocupan a los empresarios catalanes. Sànchez asegura que la ANC tiene capacidad para movilizar "en pocas horas" a gran cantidad de población: "Somos expertos en eso". "Si no nos dejan votar solo quedaría una opción: movilizaciones con permanencia en la calle para denunciar el abuso por parte del Estado y para que la comunidad internacional lo conozca". El campamento, eso sí, prevén montarlo una vez que el Gobierno impida la consulta, nunca antes.

La ANC cuenta con dos escenarios el 1 de octubre. "El primero -explica el líder de la ANC- es el más probable y deseado: que la votación se desarrolle con normalidad". Es decir, "que se abran los colegios electorales". ¿Un colegio electoral es una escuela? "No, normalmente son escuelas, pero en esta ocasión se podría recurrir a otros espacios públicos o lugares que ceden entidades privadas de forma voluntaria para colocar las urnas". Es decir, podrían utilizarse locales particulares para situar los centros de votación, como ya ocurrió el 9-N.

El segundo escenario que maneja la ANC pasa por que el Gobierno y los jueces pongan en marcha toda la maquinaria jurídica "y hagan inviable esta normalidad". Se podría utilizar la fuerza, como ha llegado a plantear algún ministro de Rajoy, o incluso aplicar el artículo 155 de la Constitución. Jordi Sànchez ve, sin embargo, esta posibilidad "poco probable" porque "el coste para el Estado sería muy elevado ya que no solo tendrían que neutralizar al Govern sino a centenares de miles de ciudadanos que quieren votar".

Respecto a la posibilidad de que desde el Ministerio de Hacienda se intente asfixiar a Cataluña cortando el grifo de la financiación, Sànchez cree que "aunque lo utilicen como amenaza esto no ocurrirá". "Las consecuencias no serían solo para el Govern sino para todos los catalanes que no podrán cobrar su factura de la administración, lo notarán en los servicios públicos o no podrán acceder a medicamentos", apunta el líder de la ANC.

El TC y la "Brunete jurídica"

El Gobierno no va a permitir que el referéndum se celebre y ya está preparado para dar el primer gran paso en cuanto se apruebe la Ley que pretende dar cobertura a la consulta. Desde la ANC tienen claro que el Tribunal Constitucional "no es un árbitro", sino que forma parte de una "Brunete jurídica". "El TC vulnera su neutralidad al aceptar un recurso sobre algo que sí se permite en otros catorce parlamentos", denuncia Jordi Sànchez en referencia a la paralización de la reforma del reglamento del Parlament que permitía la desconexión exprés.

¿Tienen ya las urnas compradas? "Yo no las tengo pero me remito a las declaraciones del president Puigdemont cuando en una cena reciente dijo que ya las tenían", asegura el líder de la ANC. "De todas formas -añade- el Govern lleva cuarenta años organizando elecciones y sabe cómo prever todo". ¿Le consta que las haya adquirido alguien en China? "No me consta, pero en China se puede comprar de todo", sentencia Sànchez.

Cuestionado por los datos que maneja la ANC respecto a una posible participación, Jordi Sànchez afirma que prevén que acuda a votar en torno al 60-65% del censo, con algún matiz, y que el sí se imponga como opción mayoritaria. "Los sectores del 'no' están desmovilizados y se inclinan por la abstención", afirma. Y añade que aunque muchos catalanes prefieran una solución distinta a la independencia el hecho de que Rajoy lidere el 'no' les incomoda y prefieren quedarse en casa.