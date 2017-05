Cifuentes salva la primera bala, pero crece la psicosis en el PP de Madrid

Etiquetas

Hace solo dos semanas, Cristina Cifuentes se puso el traje de adalid contra la corrupción. Con Ignacio González y Francisco Granados en la cárcel y con Esperanza Aguirre dimitida, la presidenta de la Comunidad de Madrid aprovechó el 2 de Mayo para lanzar un mensaje rotundo: "Que nadie dude de que el tiempo de la corrupción se ha acabado en la Comunidad de Madrid", presumió a la vez que interpuso un muro de contención con el aguirrismo. Este martes, todas las alarmas se encendieron en la Puerta del Sol debido a la filtración de un informe de la UCO que citaba en concreto a "Cristina Cifuentes Cuencas".

La unidad de élite de la Guardia Civil solicitaba al juez Velasco que investigara a la presidenta madrileña por presuntos delitos de prevaricación y cohecho debido a la concesión de los contratos de la cafetería de la Asamblea de Madrid al Grupo Cantoblanco, de Arturo Fernández, mientras ella era vicepresidenta primera de la cámara. La agencia EFE informó, en una declaración poco habitual que el juez no tenía pensado imputar a Cifuentes, según fuentes judiciales.

La reacción de Cifuentes fue inmediata: declaración (sin preguntas de los periodistas) para defender su honradez y dejar claro que no va a tolerar que manchen su nombre con la corrupción.

No obstante, los nervios siguen a flor de piel en el PP de Madrid, según fuentes de la cúpula del partido. La acusación contra la presidenta ha sido un jarro de agua fría tras un puente de San Isidro tranquilo y con una moción de censura de Podemos planeando sobre la Asamblea de Entrevías.

En el PP hablan de "consternación" y de "preocupación". "Cualquier informe de la UCO puede destrozar el partido", admiten desde el entorno de Cifuentes. En efecto, cualquier acusación contra un alto cargo del partido y una posterior imputación obligaría a la dimisión inmediata. Se repetiría así el esquema de Murcia, donde Ciudadanos forzó la salida de Pedro Antonio Sánchez para mantener al PP en el Gobierno.

Este martes desde el entorno de Cifuentes se dejaba claro que si cualquier juez decidiera imputarla ella lo tendría claro: "Dimitiría" al minuto uno. "Sería muy injusto, pero se marcharía para defender su inocencia", añaden. Es el compromiso que el PP firmó con Ciudadanos y la intención de la presidenta regional, dicen en su equipo, es cumplirlo hasta el final. Rivera también ha dejado claro que ese es el listón.

En el PP la sensación de inestabilidad no cesan. Los informes no paran de copar portadas. El mensaje de la corrupción cala más que el de la recuperación.

En el PP de Madrid el día a día es todavía más preocupante. Hay dirigentes que comentan en privado que nadie quiere imaginar lo que pasaría si Cifuentes es imputada y tiene que dimitir: "Dejaría el partido huérfano". El vacío de poder sería preocupante.

En Génova también ha caído como una bomba la imputación y consecuente dimisión de Miguel Ángel Díaz, viceconsejero de Medio Ambiente y secretario de Territorial del PP de Madrid. "Tú puedes ser honrado, pero no sabes lo que ha hecho el que tienes al lado o debajo", comentan con cierta angustia recordando la responsabilidad in vigilando que llevó a Esperanza Aguirre a dimitir en dos tiempos por no haber controlado a sus vicepresidentes.

No todo el PP se echa las manos a la cabeza con Cifuentes. Algunos también dicen aquello del que escupe muy alto... Su discurso de adalid contra la corrupción en primera persona también ha levantado ampollas. "Se ha puesto el listón muy alto y se le puede volver en contra". Solo hace falta que alguien encuentre una firma o un documento que ponga su relato en entredicho. Por el momento, Cifuentes ha esquivado la primera bala.