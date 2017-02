El Congreso del PP será un paseo para Rajoy aunque habrá bronca con el aborto

Etiquetas

El 18 Congreso Nacional del Partido Popular, que se celebra este fin de semana en la Caja Mágica de Madrid, será el de la proclamación de Mariano Rajoy como líder indiscutible. El presidente del Gobierno no tendrá ningún problema siendo el mayor punto de atención el momento en el que anuncie la composición del Comité Ejecutivo Nacional y del Comité de Dirección del partido.

En el PP se da por segura la continuidad de María Dolores de Cospedal como secretaria general, compatibilizando su labor con el Ministerio de Defensa. También se da por muy probable el nombramiento de Fernando Martínez-Maillo como coordinador general y la continuidad del resto de vicesecretarios. Solo hay dudas con la continuidad de Javier Arenas, con la incorporación de algún nuevo vicesecretario y con los cambios que se producirán en los terceros niveles.

Quitando los nombramientos o relevos, el PP tendrá únicamente problemas en determinados asuntos polémicos. La dirección ha recibido un total de 4.000 enmiendas que se debatirán en las cinco ponencias en las que se ha organizado el cónclave. Estos son los temas candentes donde hay división:

Las primarias "un militante, un voto"

Hay debate. Varios candidatos ya han anunciado la necesidad de introducir las primarias en el sistema de elección del candidato a la Presidencia del Gobierno. Cristina Cifuentes, de Madrid, e Isabel Bonig, de Valencia, habían apostado por ellas, pero han llegado a un acuerdo con la dirección para retirar sus enmiendas, dando por bueno el sistema de doble vuelta aprobado por Génova. Uno de los más combativos en este asunto será el presidente del PP en el distrito de Salamanca, Íñigo Henríquez de Luna, que anunció en Lainformacion.com que iba a pelear por instaurar el sistema de "un militante, un voto".

Gestación subrogada y voto en conciencia

Donde seguro habrá división será en el tema de la gestación subrogada. Hay varias enmiendas, tanto a favor de este polémico asunto que no ha conseguido controlar la dirección. El voto en conciencia por temas que afectan a la moral, como el aborto, también provocará división. Aquí la dirección del PP sí es partidaria de incluir esa posibilidad en sus estatutos. La custodia compartida y la inclusión en el articulado de los estatutos del "humanismo cristiano" (hay militantes que no quieren que se traslade al preámbulo de los mismos y defienden que sea un precepto normativo) son otros dos asuntos donde no hay unanimidad.

Acumulación de cargos

Hay una docena de enmiendas que apuestan por acabar con la acumulación de cargos públicos. Se les conoce como las enmiendas-Cospedal, en referencia a que la secretaria general es también ministra de Defensa, presidenta del PP de Castilla-La Mancha y diputada en el Congreso. Habrá debate pero la decisión final está en manos de Rajoy. Si la confirma en el cargo se acabó con la polémica.

Limitación de mandatos

Es una de las cuestiones centrales de esta legislatura. ¿Debería dejar Rajoy paso a un nuevo candidato dentro de cuatro años? El asunto está incluido en el acuerdo de investidura con Ciudadanos, pero el PP ha logrado que no se discuta su inclusión en los estatutos. Todas las enmiendas que apostaban por ello han sido retiradas.

¿La gaviota o el charrán?

Fernando Martínez Vidal creó hace casi tres década el logo del PP. ¿Es una gaviota o un charrán? Él dice que una gaviota es un ave carroñera y que él quiso pintar un charrán, un "ave marina de cuerpo grácil, parte superior de la cabeza de color negro, pico largo afilado y cola profundamente ahorquillada". Es una tema que también se debatirá en el Congreso.

Todos los debates serán a puerta cerrada. El discurso de Rajoy, en cambio, será en abierto.