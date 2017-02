El indio de ERC, Balti Picornell, el alcalde que recibió al Rey en zapatillas... y otros políticos extravagantes

Etiquetas

Muchos políticos españoles ya no visten con traje y corbata. Han sustituido la clásica y elegante indumentaria de la sociedad occidental por las camisetas y las zapatillas. Otros ya no se peinan con gomina, sino que llevan rastas. Otros ya no llevan maletines, sino mochilas. Otros ya ni siquiera acatan la Constitución, sino que recurren a fórmulas más o menos originales para regatear el reglamento. Es la nueva política, que ha llegado a nuestro país. Estos son algunos casos de políticos extravagantes o fuera de lo común.

Robert Masih i Nahar, senador indio de ERC

Masih es originario de la India y es vicepresidente la Federación Catalana de Críquet (FCC). Este martes tomó posesión de su acta en el Senado. El presidente de la Cámara Alta, Pío García Escudero, le preguntó si acataba la Constitución. Él, con alguna dificultad para expresarse en castellano, dijo que lo hacía "hasta la República catalana por imperativo legal". Los diputados de Podemos ya habían optado por una polémica forma de promesa cuando llegaron al Congreso: "Prometo acatar la constitución y trabajar para cambiarla, para que Madrid vuelva a ser la capital de la igualdad y la fraternidad", dijeron la mayoría de ellos. El momento del nuevo senador indio no tiene desperdicio:

En este vídeo se observa cómo habla castellano. Le cuesta expresarse, pero lo hace de una manera correcta. Aquí se le ve explicar las reglas de su deporte favorito, el críquet:

Baltasar, Balti, Picornell y Alberto Rodríguez, "el de las rastas"

Recuerden este nombre porque podría convertirse en el nuevo presidente del Parlamento de Baleares. Balti Picornell es republicano, pero si el PSOE y Més se ponen de acuerdo podría presidir la institución. De momento le han pedido que se modere y que no sea tan extremista. Esta fue su felicitación navideña en las redes sociales:

Vos desitjo a totes i tots unes bones festes!. Salut i lluita per aquest proper 2017.Salut i República. pic.twitter.com/dhYzDclz4U — Balti Picornell 🖐 (@BaltiPicornell) 23 de diciembre de 2016

Antes de meterse en la política se dedicó a trabajar en el sector metalúrgico en la rama de carpintería metálica. Su aspecto no pasa desapercibido en el Parlamento de Palma:

.@BaltiPicornell demana al @iBalears pls policies locals interins i l seu encaix a l nova llei d coordinació d l policia local' #ParlamentIBpic.twitter.com/ijynkkDFZr — A Balears Podem! (@PdmIllesBalears) 25 de octubre de 2016

Pero, ¿por qué es polémico el candidato Picornell? El balear es un destacado activista republicano. Se ha significado en la Unión por la Tercera República, en la Unidad Cívica por la República Balear y en la Asamblea Republicana de Mallorca. También difundió un selfie portando una camiseta con una señal de prohibido y una corona dibujada en su interior. El mensaje que publicó en redes sociales fue: "Felipe no eres bienvenido".

El pasado 25 de diciembre, Picornell criticó con dureza en su perfil de Facebook el discurso navideño del Rey: "Me dan vergüenza las palabras dichas por el jefe del Estado, vergüenza que el jefe del Estado predicase el silencio, nuestra memoria silenciada durante décadas". Y añadió: "Señor Borbón, ya no nos silenciarán, cerrar heridas es democracia y justicia, algún dictador te dejó demasiado arraigada su semilla".

Superat el sostre d Turisme no es factible la llegenda d l'aparador, 1 senyal + q NO FAS FALTA #FelipNoEtsBenvingutpic.twitter.com/ceJVFOGemx — Balti Picornell 🖐 (@BaltiPicornell) 1 de agosto de 2016

Picornell también ha arremetido contra la Iglesia, acusándola de "robar" bienes inmuebles que no serían suyos: "La Iglesia Católica ha utilizado este derecho de robar para robarnos todo el patrimonio público", dijo.

Picornell es precisamente amigo de Alberto Rodríguez, diputado canario de Podemos que causó sensación en el Congreso por sus rastas características. Antes de presentarse a las elecciones trabajó en una refinería de petróleo. Su 1.90 de estatura no pasó desapercibido para Rajoy:

El ABC no sabe si el tipo de su portada es jamaicano, negro, moro, gitano o una combinación de todos los anteriores. pic.twitter.com/ksJNnuzpfP — Revista Mongolia (@revistamongolia) 14 de enero de 2016

Celia Villalobos y el PP

Celia Villalobos es, probablemente, la diputada más extravagante del PP. No por su aspecto, sino por sus declaraciones y acciones. Del diputado Rodríguez dijo esto:

Celia Villalobos en @LaMananaTVE "A mí me da igual que lleven rastas. Pero que las lleven limpias para no pegarme piojos." Anodadado... — Iñaki López (@_InakiLopez_) 14 de enero de 2016

Y cuando Carolina Bescansa llevó a su bebé Diego al hemiciclo se acercó a ella para decirle que no hiciera el paripé y que tenía una guardería a su disposición en el Congreso. Cuando fue 'cazada' jugando al Candy Crash en una sesión ella respondió enseñando su tablet, intentando demostrar que leía la prensa.

Los diputados en camisetas y con mochilas

En esta legislatura se ha inaugurado un nuevo código de vestimenta. Ha sido Podemos quien lo ha instaurado, tanto en el hemiciclo como fuera de él. Una de las primeras decisiones de Pablo Iglesias fue que todos los diputados de su formación abandonaran el maletín que se les entrega cuando toman posesión de su acta y en su lugar llevaran mochilas.

Varios de los suyos también han preferido acudir con camisetas reivindicativas a la Cortes. Es el caso de Diego Cañamero, que ha lucido camisetas en apoyo a Andrés Bódalo, condenado por agresión:

Supongo q ahora toca q Cañamero presida la comisión contra la violencia de género con la camiseta de Bódalo #Ascopic.twitter.com/2bCxr6xo1u — Jesús Arroyo (@GenteQueLucha) 19 de julio de 2016

Si hay un político que levantó polémica por la camiseta que lució ese fue Josep Garanté, de la CUP, que indignó a los policías al lucir el siguiente dibujo:

Vaya, han herido en una carga policial al concejal de la CUP @jgarganteclosa. Con lo buena persona que parece. pic.twitter.com/6nGapWE08h — Mi otro yo (@Miotroyo2parte) 29 de mayo de 2016

Otro político que provocó quejas fue el alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, que se presentó a un acto con el Rey en vaqueros y zapatillas. Le llovieron críticas por todos los lados:

Excesos verbales en el Congreso

El momento de subirse a la tribuna de oradores también ha generado momentos de tensión o que son destacados en los telediarios. Uno de los menos políticamente correctos es el diputado de ERC Gabriel Rufián. Aquí el discurso más polémico del catalán:

Pablo Iglesias también entra en el ranking de los discursos más descalificadores. El más contundente fue cuando habló de que Felipe González tenía el pasado manchado de cal viva:

Andrea Fabra, diputada del PP, también dijo "qué se jodan", improperio que captaron todas las cámaras. Luego tuvo que pedir perdón. Y Rivera dijo a Iglesias: "Capullo, vaya gilipollas".

Dicen los expertos que las apariencias, tanto físicas como a la hora de comunicar, son importantes para convencer y para aparentar seriedad. Quizá por eso no hubo sorpasso. Un detalle: a Pablo Iglesias le recomendaron que se quitara un piercing que lucía en la ceja. Le dijeron que si quería transmitir más confianza decía retirarlo de su rostro. Él aceptó.