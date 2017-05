ERC exige a Puigdemont que ponga ya fecha y pregunta para el referéndum

Etiquetas

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha pedido este lunes al Govern que fije la fecha y la pregunta del referéndum, tras constatar un "inmovilismo" del Estado que evidencia el rechazo frontal del Gobierno central a cualquier negociación sobre la consulta.

En rueda de prensa tras reunirse la dirección del partido, ha considerado que el Govern debe empezar por decir la fecha en el "plazo más corto posible", ya que ha argumentado que los catalanes deben saber cuándo podrán votar sobre la independencia.

Los republicanos, que forman parte del Govern coaligados con el PDeCAT, han pedido que tanto la fecha como la pregunta se fijen con el "máximo consenso" posible con todos los actores partidarios del referéndum, incluido el espacio político de los 'comuns'.

C's advierte que estamos cerca del abismo

Arrimadas asegura que el Gobierno catalán "no tiene interés" en hacer el referéndum porque se vería que "no tienen garantías". La portavoz de Ciudadanos y líder del partido en Cataluña, Inés Arrimadas, ha avisado este lunes a la Generalitat catalana de que "obligar a los funcionarios a participar de ilegalidades", como la celebración de un referéndum separatista, "sería el punto de no retorno".

"No se sabe qué va a pasar, pero hay un momento límite, que es el de involucrar a funcionarios. Esa es la línea que no se puede traspasar. ¿Se van a atrever a hacerlo?", se ha preguntado Arrimadas en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press.

A su juicio, el Gobierno de Carles Puigdemont"no tiene interés" real en la celebración del referéndum porque "se vería que no tienen garantías" legales. "Quieren una excusa, decir que son víctimas, que querían votar y no les han dejado", ha señalado.

Por otro lado, la líder de Cs en Cataluña cree que no se puede obligar a los ciudadanos a participar en las mesas electorales ni sancionarlos si no lo hiciesen.

Preguntada sobre si la salida es la aplicación delartículo 155 de la Constitución --que autorizaría al Gobierno de Mariano Rajoy a "obligar" a la Generalitat de Cataluña "al cumplimiento forzoso de sus obligaciones"-- Arrimadas ha dicho que no cree que se va a llegar a ese escenario.

"Pugdemont no tendrá el coraje de celebrarlo"

"Puigdemont no va a tener la valentía y el coraje necesario. Yo le he visto prometer la independencia en junio de este año", ha espetado la dirigente 'naranja', para después opinar que el proceso independentista finalizará en unas elecciones autonómicas.

Con todo, ha asegurado que si la Generalitat "aprueba en un día" la Ley de Transitoriedad Jurídica "se presentará un recurso de inconstitucionalidad". "No hace falta ser experto para saber que esa ley estará suspendida", ha añadido. Para Arrimadas, "si hay algo bueno" en lo relativo al proceso separatista es que a los que lo defienden "se les ha caído la careta". "La gente sabe de lo que son capaces. Han visto hasta dónde puede llegar el proceso", ha señalado.

"Han amenazado a los funcionarios"

Así, ha señalado que es "una buena noticia" que los ciudadanos catalanes tengan mucha más información para que vean que "es un sin sentido absoluto". "Les han oído amenazar a los funcionarios con sancionarles, cómo han querido reformar el reglamento del Parlament...", ha añadido.

Por otro lado, Arrimadas se ha referido a la ausencia de En Comú Podem en la reunión que Puigdemont ha convocado este lunes para tratar el referéndum independentista. "No sé si tiene valor que no hayan podido ir, pero siempre están en todos los saraos en que se plantean estas cuestiones", ha espetado.

Podemos da oxígeno a los independentistas

A su juicio, Podemos es el único partido de carácter nacional "que está siendo oxígeno del separatismo". Es más, ha señalado que su líder, Pablo Iglesias, es para Puidgemont "el Winston Churchill español, porque es el único que sigue el juego al separatismo".

Así, ha dicho que la formación 'morada' debería ser "mucho más clara con sus votantes" porque "la medias tintas no valen". "La señora Ada Colau encabeza manifestaciones independentistas. Han dado apoyo incluso a hacer un referéndum unilateral. Ponerte de perfil ya no vale. Tienen que ser sinceros", ha espetado.Preguntada sobre la gestión de Rajoy por su gestión del tema catalán, Arrimadas ha dicho que el actual Gobierno "se ha equivocado mucho" pero no cree que lo que está pasando "sea únicamente responsabilidad" del presidente.

"Ha estado situado donde los independentistas quieren verle, que es únicamente diciendo esto no se puede hacer, es ilegal", ha espetado, para después lamentar que Rajoy no se haya comunicado bien y se haya "equivocado" en muchas cosas.

Para la líder de Cs en Cataluña, la actitud del presidente del Gobierno ha provocado que, pese a no haber "una mayoría independentista", haya "muchas personas que han desconectado" del proyecto nacional."Eso va a requerir un trabajo a largo plazo, de un nuevo Gobierno de la Generalitat y también de un Gobierno de España. El proyecto necesario es uno ilusionante, y no creo que ese sea el de Rajoy", ha remachado.

En cuanto a qué espera de la labor del nuevo secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y cuál cree que será su postura respecto a la moción de censura presentada por Podemos contra Rajoy, la política catalana ha dicho que "con Pedro no se sabe nunca muy bien qué va a pasar".

Con todo, ha opinado que "cualquier partido con un mínimo sentido de Estado no debería participar de un 'show'" como el que, a su juicio, representa la iniciativa promovida por la formación 'morada'. "Cuando Pablo Iglesias, que quiere ser presidente a cualquier precio, presenta una moción y solo tiene apoyo de Bildu y Esquerra, háztelo mirar. Reflexiona un poco por la noche para ver por qué tu propuesta solo tiene esos apoyos", ha apostillado.