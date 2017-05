Elecciones primarias en el PSOE para elegir secretario general: 22-5, fecha clave

Etiquetas

Mientras culmina el tiempo que los socialistas se han dado (nos hemos) dado para elegir al nuevo secretario general, la expectación está subiendo en todos los órdenes y ámbitos. No solo en los propios aposentos socialistas donde la pelea está suponiendo una sangría para el PSOE, en cuyo seno el futuro es percibe como una incógnita no tanto por saber quién será el próximo secretario general como por saber qué será del mismo PSOE según sean los resultados definitivos.

También hay expectación en el conjunto de la población española porque la ciudadanía, en medio de su inmisericordia con la Política y los políticos, no olvida que el PSOE ha gobernado en España durante las dos terceras partes de nuestra Democracia actual, ni olvida que la transformación de España y de la vida de los españoles ha sido impulsada por las políticas desarrolladas, con éxito contrastado o sin contrastar, por el PSOE. De eso nadie duda, por eso a los más cabales nos preocupa que el populismo farsante y desnortado de Podemos pueda llevar a muchos socialistas a la pancarta reivindicativa que pide cambios, en lugar de llevarles a las Instituciones democráticas en las que se deciden dichos cambios.

La lucha encarnizada que se ha desatado en el seno del PSOE no augura un futuro pacífico y halagüeño, salvo que unos y otros, principalmente los hooligans de cada candidato, declinen continuar en la lucha tras las Primarias del día 21 y eviten las reyertas vengativas que pudieran llegar a producirse. Todo anuncia que el desenlace va a generar reacciones extrañas, sobre todo porque la lucha dialéctica se está mostrando incontenible, y da la impresión de que las Primarias no tienen lugar entre compañeros que disienten sino entre enemigos que luchan con denuedo por imponer sus pretensiones.

La inquina con que se expresan los hooligans de los dos primeros contendientes de las Primarias raya lo inaceptable, mientras el tercero en discordia según las encuestas y previsiones, llama a la cordura en evitación de que el PSOE se haga añicos y el socialismo se convierta en una ideología inane, arrasada e invalidada por populismos de muy escasa entidad intelectual y de nula credibilidad.

En base a estas reflexiones me permito advertir, siguiendo las precauciones de Kepa, un militante socialista alertado por la irresponsabilidad de algunos “líderes” de chicha y nabo, a los que se les ha hecho ver que son cabezas de ratón en lugar de cola de león, o miembros valiosos de la “familia” socialista aunque sin cargo ni distinción, que el destino del PSOE no se juega realmente en las urnas que se van a abrir el día 21, sino en cuanto acontezca el día 22.

Si todo se desenvolviera de modo natural, el 22 se deberá producir una catarsis en el seno del socialismo, es decir siguiendo el auténtico significado del término, “una purificación de las pasiones del ánimo mediante las emociones que provoca una situación trágica”, o bien “una liberación o eliminación de los recuerdos que alteran la mente o el equilibrio nervioso”. No me excedo al recordar estas definiciones en estos términos. ¿Acaso las pasiones mostradas por algunos líderes no parecen excesivas, impuras, trágicas en sus consecuencias para el PSOE y para el socialismo? ¿Acaso no es necesario que, pasado el trámite y pacificada la vorágine, los afiliados, votantes y militantes socialistas liberen su ánimo, eliminen sus recuerdos dolorosos, acepten a los otros como “compañeros” y recuperen la calma”.

Quien resulte ganador en estas Primarias no ha de regodearse en tan pírrica victoria no vaya a ser que las pérdidas provocadas en la batalla conviertan al “ejército” vencedor en una recua de ilusos en desbandada. El PSOE debe recuperar su fuerza y su solvencia. Las Elecciones Primarias, que fueron aprobadas en la sede del PSOE como una conquista democrática, no tienen por qué ser una coartada que haga que la izquierda española se sienta amenazada. No es de recibo que lo que respondió a un impulso democrático se convierta en un manantial de conflictos que se lleven por delante la unidad, -de la militancia, aunque no de criterios-, del partido que constituye, hoy por hoy, la única garantía para poder derrotar a la derecha española, atosigada y cercada por una corrupción inaguantable en un sistema democrático.

Debemos esperar que el día 22 de julio no se convierta en el día de los agravios y de las protestas. Que la calma se adueñe del PSOE, de las Casas del Pueblo y de las mentes de los votantes, afiliados y militantes del PSOE. Que remita la cólera que embarga a los hooligans y los convierta en “compañeros”, si es que en algún momento han dejado de considerarse tal. Espero con delectación que el PSOE relance el vuelo y recupere el Gobierno.

La iniquidad del Gobierno actual del PP, y la indecencia de la corrupción que le aqueja han de empujar al PSOE a recuperar el espacio y la responsabilidad que nunca debió perder o abandonar.