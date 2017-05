Gana quien hundió al PSOE y promete cargarse mucho más: Pedro Sánchez

Etiquetas

Las leyes de la física son inmutables, pero las de la política son inexplicables. Muchos no se explican que Pedro Sánchez, el secretario general que hundió al PSOE hasta conseguir los peores resultados de su historia, el mismo que dimitió y luego se presentó de nuevo, sea ahora secretario general.Pero hay que buscar las causas que se han unido para tamaño suceso. La primera es el propio Pedro Sánchez, que dejó al PSOE tan débil, que la única estrategia que le quedaba al partido para sobrevivir sin ser devorado por Podemos (que le soplaba en la nariz en las elecciones) era impedir que hubiera otras elecciones inmediatas. Ganar tiempo. Sánchez había obtenido 85 diputados en junio de 2016, solo 14 más que Unidos Podemos. Una distancia que se iba achicando con cada elección.Otras elecciones inmediatas habría sido un desastre para el PSOE, porque –tras el verano–, las encuestas ya daban a Podemos por encima de ellos. La única salida para el PSOE era taparse la nariz y permitir que Rajoy fuera nombrado presidente. Con su abstención, el PSOE permitió que Rajoy fuera presidente.Este gesto ya tocó la moral de muchos militantes del PSOE: ¿Pactar con el enemigo? ¡Traición! Y su rabia fue creciendo a medida que han ido saliendo casos de corrupción como el del ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, viejo militante del PP.“O sea”, se decían los militantes socialistas más cabreados, “hemos apoyado al PP para que llegue al poder, y resulta que son incluso más corruptos de lo que pensábamos”.Se olvidaron de sus propias manchas, como el mayor caso de corrupción política de este país que son los EREs en Andalucía. Pero cuando uno está cabreado, eso da igual. El caso es que el número de militantes del PSOE que quería dar un golpe de timón y dejar de hacer la pelota al PP, iba en aumento. Pedro Sánchez, a quienes muchos le dábamos por muerto políticamente, aprovechó ese momento emocional y se presentó de nuevo a las elecciones primarias de su partido. Era la hora de su venganza.Como la memoria política es como los aficionados de los partidos de fútbol, es decir, no existe, Pedro Sánchez fue cosechando apoyos y al final, ganó.La incógnita que se abre ahora es qué va a hacer. Y desde luego, puede hacer mucha pupa. Para empezar, no apoyar al PP en cualquier iniciativa legislativa en el Congreso.Recordemos que el PP no tiene la mayoría. Cuando llegó al poder tras las elecciones de junio, logró aprobar varias leyes con el apoyo del PSOE como la subida del salario mínimo.También retiró la Ley de Educación, la Ley Wert. Pero si ahorael PSOE no lo apoya más, y el PP no logra superar el mínimopara aprobar cualquier ley, es posible que se convoquennuevas elecciones. Y las cosas han cambiado en pocos meses:según las encuestas, el PP no tiene los mismos apoyos que el26-J debido a los casos de corrupción. El PSOE en cambio estásubiendo (y tras estas primarias, aún más), mientras queUnidos Podemos cae.¿Una alianza Unidos Podemos con el PSOE para desbancaral PP? El programa de Pedro Sánchez tenía dos puntos clave:una “España plurinacional” y pactar iniciativas de acción para“desarrollar una democracia avanzada en lo político y en loeconómico y que haga progresar la justicia social".Una España plurinacional es apoyar los referéndumsindependentistas. Y una “democracia avanzada” puede seraliarse con más fuerzas de izquierdas.Para evitarlo, el PP tendrá que seguir pactando conCiudadanos, los nacionalistas vascos y los canarios. Así logróaprobar los Presupuestos Generales. Pero en compensación,ha tenido que ceder en las negociaciones sobre el Cupo Vasco,y dar más dinero a Canarias.Estamos hablando de gobernar por los pelos. Basta quecualquiera de esos grupos se niegue a apoyar al PP, para queeste país sea ingobernable y se fuercen otras elecciones. Y esopodría suceder antes de diciembre.Sería el castigo merecido al PP por los casos decorrupción. Sin duda. Pero también un castigo para España,porque el país está saliendo de una crisis, se estánrecuperando los puestos de trabajo, y es la economía que máscrece de la UE.Quizá me adelanto mucho a los hechos. Pero en unasnuevas elecciones, una alianza de la izquierda podría rozar elpoder. Mejor dicho, conquistarlo. Y lo que pase después sí quees una incógnita respecto a Cataluña, el País Vasco, laeconomía y al país entero.Uno de los primeros en felicitar a Sánchez fue IñigoErrejón, de Podemos: “Hay que estar a la altura”, le dijo.Minutos después, Sánchez dijo que el PSOE era “el partido detoda la izquierda”. Luego añadió que ponía “rumbo a LaMoncloa”. Los militantes corearon La Internacional.