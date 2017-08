La trastienda del cierre de Garoña que Rajoy y Nadal no consultaron con nadie

Etiquetas

Lunes 31 de julio. Con medio país de vacaciones, el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital se presentó en la Plaza de Castilla y León de Valladolid. Allí le esperaba en su despacho el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, con quien se reunió durante algo más de una hora. En ese cara a cara Álvaro Nadal le trasladó que el Gobierno había decidido cerrar la central nuclear de Santa María de Garoña y que lo comunicarían a la opinión pública al día siguiente, martes. Herrera se encontró con la decisión de sopetón y no pudo hacer nada para evitarlo.

Para comprender por qué el Ejecutivo de Rajoy ha decidido cerrar Garoña, incumpliendo su programa electoral que defendía seguir apostando por la energía nuclear, hay que remontarse al pasado mes de febrero cuando el Congreso aprobó una Proposición de ley presentada por el PSOE que instaba a evitar la reapertura de centrales nucleares que tenían su cese acordado. Todos los grupos, a excepción del PP, apoyaron esta iniciativa parlamentaria de obligado cumplimiento para que el Gobierno, por lo que si no hubiera decidido cerrar la central este mes de agosto tendría que haberlo hecho de manera forzada por el Parlamento unas semanas más tarde.

Ante esta situación sin salida, en el Ministerio de Energía decidieron estudiar cómo justificar el cierre. Sobre la mesa tenían un informe del Consejo de Seguridad Nuclear que dio el visto bueno a la reapertura de las instalaciones burgalesas estableciendo una serie de condiciones. Se quería evitar un desastre como el de Fukushima en España. Por otro lado, el departamento de Álvaro Nadal sopesó la opinión de Iberdrola y Endesa, las dos eléctricas que participan al 50% en Nuclenor, propietaria de la central. La compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán es la más contundente: no le salen los números para seguir explotando la energía nuclear y quieren desinvertir. La firma dirigida por Borja Prado, por su parte, ha sido menos categórica y no ha descartado del todo seguir apostando para prolongar la vida de las otras siete centrales, si así lo decide el Gobierno en los próximos años.

Fue a finales de julio cuando Energía y Moncloa calibraron los daños y pactaron cómo comunicar la decisión de cerrar Garoña. Había que explicarlo bien. Fue el propio Nadal quien convocó una rueda de prensa a las 12 del pasado martes para hacerlo. El ministro argumentó que era una central de pequeño tamaño, que llevaba parada cinco años, que pendía sobre la cabeza del Ejecutivo la proposición del Congreso de obligado cumplimiento, que además había varias proposiciones no de ley instando a su cierre y que ningún grupo político había querido negociar un futuro alternativo al cierre. Quiso incluso cargar las culpas en la oposición parlamentaria, acusándoles de querer hacer política con este asunto.

Una decisión "progre" que enfada hasta al aznarismo

Lo cierto es que la decisión de cerrar Garoña no ha sentado nada bien en algunos sectores del Partido Popular, a los que nadie consultó. Donde hay un gran malestar es en el Gobierno de Castilla y León. No lo ocultan. Fuentes cercanas a Juan Vicente Herrera consultadas por Lainformacion.com se quejan de que el Ejecutivo central no consultara con ellos antes de cerrar y desmantelar el complejo. Lamentan también que no se haya previsto el impacto negativo que tendrá para la zona y echan en falta un plan de reindustralización urgente (el ministro anunció que será a partir de ahora cuando comenzarán las negociaciones para poner en marcha un plan alternativo).

Estas mismas fuentes calculan que Garoña da trabajo a unas 1.000 personas, entre empleos directos e indirectos. Hablan del "foco de empleo más grande de Miranda de Ebro, la zona norte de la provincia de Burgos". Precisamente, Herrera es natural de Burgos, por lo que la decisión le afecta aún más si cabe. Prueba de ello es la rotunda carta que remitió a Rajoy nada más conocerse el cierre de la central. En la rueda de prensa ofrecida este martes por el vicepresidente autonómico y consejero de Presidencia ya se podía intuir el malestar.

Donde tampoco ha gustado nada la decisión del Gobierno de Rajoy en torno a Garoña es en el aznarismo. La Fundación FAES siempre ha sido partidaria de la energía nuclear. Además, José María Aznar fue presidente de Castilla y León, por lo que el caso Garoña le toca de cerca. Así se expresa una persona muy cercana al expresidente: "No se entiende por qué el Gobierno [de Rajoy] va siempre a remolque de los progres", que plantean cerrar este tipo de centrales.

La decisión de cerrar Garoña va en contra, además, del ideario del PP en materia nuclear. Los populares se presentaron a las últimas elecciones de 2016 con un programa en el que se podía leer: "Mantendremos las centrales nucleares como parte integrante del mix energético al contribuir a reducir el coste de la electricidad y culminaremos la construcción del almacén temporal centralizado (ATC) para disminuir los costes asociados a la gestión de los residuos nucleares". Ninguna de las dos promesas las ha cumplido en su totalidad, ya que el ATC se mantiene parado por la Justicia.