El Gobierno salva el primer trámite de los Presupuestos con un empate a 175 votos

Los Presupuestos Generales del Estado de 2017 ya han superado el primer trámite para ser aprobados. Tras un triple empate a 175 síes y noes en la votación en el Pleno del Congreso, el Gobierno ha conseguido que las enmiendas a la totalidad presentadas hayan sido rechazadas. Las Cuentas públicas pasan ahora a debatirse en comisión a las espera de su aprobación definitiva el próximo 29 de junio.

Han votado a favor los diputados del PP, Ciudadanos, PNV y Coalición Canaria, como estaba previsto. En total 175 síes. En contra han votado el resto de grupos parlamentarios, liderados por PSOE y Unidos Podemos. A las 15:15 horas el Presidente del Gobierno abandonaba el Pleno del Congreso el primero satisfecho de que su primer macht ball lo ha superado.

A partir de ahora el ministro de Hacienda iniciará el cortejó al diputado de Nueva Canarias Pedro Quevedo. En su mano está la aprobación de los PGE. El Gobierno sabe que no se lo va a poner fácil y que el proceso se alargará hasta finales de junio. Tal y como ha publicado Lainformacion.com las primeras demandas de Quevedo son bonificar con hasta un 75% los viajes en avión entre islas de los habitantes de Canarias y la aprobación definitiva de una estancado Estatuto de Autonomía.

No hay que olvidar que en el proyecto de ley de PGE de 2017 ya hay contemplada una financiación especial para Canarias. A saber: 220 millones más para este año, 368 el próximo y 519 en 2019, en total, más de 700 millones si se suman los recursos del extinto IGTE. El archipiélago se convierte así en una región que mejora su financiación. Este gesto indica que el diputado Quevedo tendrá complicado arrancar más cesiones en materia financiera al Gobierno. Montoro tendrá poco margen en este sentido. No se descarta alguna concesión adicional, pero no de gran calado.