Fomento negocia frenar la multa y ultima el decreto de la estiba sin los trabajadores

Etiquetas

La reforma de la estiba tiene movilizado al Gobierno español a nivel parlamentario y diplomático. El Ministerio de Fomento negocia con la oposición en el Congreso de los Diputados conseguir los votos necesarios para aprobarla y, a nivel diplomático, se está desarrollando una negociación con Bruselas para intentar que no llegue la multa de 134.107 euros diarios (además de los 23 millones acumulados) que podría tener que pagar nuestro país si no sale adelante el acuerdo. En los próximos días el Consejo de Ministros espera dar el visto bueno a la ley 'madre' del sector y que ese sea el principio del fin del conflicto. El plazo que se tiene en mente es lograrlo antes del 20 de mayo.

El pasado viernes, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, desgranó al Presidente del Gobierno y a su colegas del Consejo de Ministros la estrategia que está poniendo en práctica su ministerio para sacar adelante este Decreto Ley que ya tumbó el Congreso en marzo con 141 síes y 174 noes.

En Moncloa, a puerta cerrada, De la Serna expuso que está ultimando los apoyos con el PDeCAT (la antigua Convergència) para conseguir el visto bueno a la reforma ante la imposibilidad de pactar con un PSOE sumido en plena guerra interna. Paralelamente está teniendo conversaciones con Ciudadanos y PNV, que están dispuestos a votar sí (hay que recordar que la formación naranja se abstuvo en la votación de marzo).

Así, el Ejecutivo aspira a cerrar primero el voto favorable de los ocho diputados clave de la formación catalana para, a continuación, llevar al Consejo de Ministros el Decreto Ley, hecho que podría producirse este mismo viernes, día 12, o el siguiente, día 19.

En cualquier caso, Fomento espera aprobarlo antes del día 20 para que, en el plazo de un mes, sea convalidado en el Congreso con 182 votos favorables del PP (137), Ciudadanos (32), PDeCAT (8) y PNV (5). Es decir, según las cuentas del Gobierno, el Real Decreto de la estiba estaría aprobado en la Cámara Baja en una de las tres semanas en las que hay convocados plenos en junio, la del 12, la del 19 o la del 26, a mucho tardar.

Negociaciones diplomáticas con Bruselas

De forma paralela a la vía parlamentaria, el Gobierno tiene abierta también una negociación diplomática con la Comisión Europea para intentar cerrar cuanto antes este conflicto. Tanto Madrid como los responsables acreditados en la capital comunitaria están trasladando a Bruselas que el acuerdo sobre es inminente y que, una vez cerrados los pactos a nivel político, todo irá rodado. El Gobierno transmite a las autoridades de la UE que el problema se va a resolver y que, además, se hará en los próximos días.

Mientras se producen estas negociaciones, todavía no se ha conocido la segunda sentencia que condenaría a España a pagar la citada multa de 23 millones de euros y otra de 134.107 euros diarios si no se aprueba la reforma. El Decreto Ley del Gobierno no puede, por tanto, variar mucho del que no salió adelante en marzo ya que está obligado a adaptar la normativa a la sentencia de diciembre de 2014 sí o sí. Fuentes del Ejecutivo vaticinan que el texto final incorporará pocas novedades.

En caso de aprobarse el Decreto Ley de la estiba, siempre que se haga antes de la segunda sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, las multas millonarias que penden sobre España se desestimarían y la Comisión únicamente abordaría imponer una sanción simbólica sensiblemente inferior.

Victoria frente a los estibadores

Si el Gobierno logra sacar adelante el Decreto Ley de la estiba, el ministro De la Serna conseguiría una primera victoria sobre los profesionales del sector de la carga y descarga de buques en los puertos españoles. Lo haría, además, sin contar con ellos, ya que no ha existido negociación directa entre trabajadores y Fomento.

Tras la aprobación en el Congreso del Decreto Ley de la estiba, el Gobierno tiene previsto comenzar a trabajar en el Real Decreto que desarrollará la reforma. La redacción de este texto está terminando ya, indican fuentes ministeriales. Es en esta parte cuando Fomento ha mostrado su disposición a escuchar las aportaciones de los estibadores.

Así se lo explicó el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Julio Gómez-Pomar, en una conversación que tuvo con sindicatos y patronal. Es decir, una vez aprobado el Decreto Ley que dé cumplimiento a la sentencia europea, el Gobierno remitirá a trabajadores y patronal el Real Decreto que se basará en la propuesta que hizo el mediador, el presidente del Consejo Económico y Social (CES), Marcos Peña. En Fomento quieren evitar la palabra "negociación" con los estibadores.