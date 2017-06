El Ibex añora un 'candidato Errejón' en el centro izquierda para luchar contra el PP

Etiquetas

Las grandes empresas lo tienen claro: España necesita una izquierda moderada y fuerte. Un espacio socialdemócrata con el que se pueda sentir cómodo el Ibex. Ese nicho lo ha representado tradicionalmente el PSOE, que ahora se encuentra perdido buscando un sitio.

Los empresarios nunca ocultaron que la favorita para las primarias de los socialistas, y para liderar la izquierda, era Susana Díaz. Ahora que su candidata ha sido derrotada ven sin sorpresa cómo Pedro Sánchez imprime un giro a la izquierda con propuestas dirigidas a aumentar el gasto público como la Renta Básica Universal. El 'nuevo' Sánchez ya arremetió contra "los poderes económicos" que no le dejaron gobernar con Podemos.

Durante la campaña de las primarias algunas empresas se reunieron con los responsables económicos de Sánchez; sin embargo, esa reunión no parece haber tranquilizado mucho al sector. El Ibex añora un centro izquierda potente que pueda hacer frente al PP de la corrupción.

Alguien que pueda ser aceptado por un gran espectro de la población, incluida la derecha. Algunos empresarios echan en falta esa figura moderada, socialdemócrata, que apueste por un modelo institucional. Echan de menos, en buena parte de la izquierda española, a figuras que olviden la política de trincheras y fosas, y tengan sentido de Estado. Alguien que no dé miedo y no quiera dar miedo, que no sea partidario de espectáculos y golpes de efecto como vemos hoy en día en el Congreso.

No le gusta lo que ve en la derecha

Los grandes empresarios miran a la derecha y no les gusta lo que ven. Consideran que el PP en el Gobierno está "podrido" por la corrupción y que sería necesaria una regeneración de la vida política. Esa regeneración pasa porque el PP se quede fuera del ejecutivo, aseguran.

Ciudadanos, que hace unos años hubiera podido representar esa vía de izquierda moderada, se ha alejado de esa modelo al abandonar en sus estatutos la socialdemocracia y apostar claramente por el liberalismo. La apuesta por crear un “Podemos de derechas” parece que no ha funcionado. Los empresarios lamentan el poco protagonismo de Rivera que, con su apoyo a las políticas de Rajoy, ha visto como ha desaparecido del foco mediático.

Muchos son los empresarios que no hubieran visto con malos ojos una victoria de Iñigo Errejón en Vistalegre II. Una figura así, al menos en las formas, es lo que añora ahora el Ibex. Siempre se ha dicho que la victoria en las elecciones se gana en el centro, que es donde se colocan la gran mayoría de los españoles. La media de los encuestados en el CIS así lo demuestra, ya que oscila entre el 4,5 y 4,7.

Según un sondeo de Sigma Dos para 'El Mundo', los votantes de todos los partidos, salvo los de Podemos hubieran preferido que ganara Errejón. Arrasaba por un 42,7% frente al 25,8% de Iglesias. Curiosamente los votantes de otros partidos declarados más errejonistas son los de Ciudadanos (con un 64,8%). Más incluso que los socialistas, en teoría más cercanos a los votantes de Podemos.