Iglesias y Errejón fingen una falsa paz mientras Vistalegre les pide "unidad, unidad"

Iglesias contra Errejón, solo puede quedar uno. Los dos proyectos enfrentados llegaban a Vistalegre con las espadas en todo lo alto y con la sensación de que son incompatibles en el Podemos que se abrirá paso a partir del lunes. O Pablo o Iñigo, pero los dos juntos no continuarán. Sin embargo, tras una primera jornada intensa, los discursos que han pronunciado ambos han incidido en la idea de salir unidos y cohesionados, la demanda que les hacían a gritos desde las gradas de la madrileña plaza de toros.

La mañana comenzaba con largas colas para acceder al recinto. Llovía y hacía frío, pero nadie ha querido perderse una cita histórica no solo para el partido morado, sino para España. Pablo Iglesias calentaba el ambiente con un vídeo en el que hablaba de ese hito para ellos. Lo grabó mientras iba en el coche desde Vallecas a Carabanchel escuchando Race Against the Machine de fondo:

Pablistas y errejonistas entraban por separado al coso madrileño con la canción discotequera del "I have a dream" de Martin Luther King sonando por los altavoces. Mientras en la grada se escuchaba cada vez con más insistencia el "unidad, unidad" que ha caracterizado a este primer día de asamblea ciudadana. Los más ruidosos eran los canarios, que gritaban también "sí se puede".

Pablo Iglesias fue el primero en tomar la palabra. Habló de una segunda transición, pidió al PSOE que rectificara e hizo una defensa enconada de su documento político. Para el aspirante a secretario general el futuro de Podemos no solo está en el Parlamento, como defiende su rival Errejón. Dijo que a los partidos que apuestan por las instituciones él no quiere parecerse "ni en los andares". Su proyecto pasa por la calle.

Iglesias, que fue el primero en subir al estrado, criticó a la "gran coalición, una triple alianza", formada por PP, PSOE y Ciudadanos. Recordó "La estaca", un himno revolucionario a favor de la libertad, y pidió unidad. Su mensaje llegó tarde, ya que apenas unas horas antes no decía lo mismo.

Iñigo Errejón fue el siguiente en subir al escenario para defender su proyecto. "Transversalidad" fue uno de los términos que empleó para definir su apuesta para Podemos. Para el actual portavoz en el Congreso las instituciones son claves para cambiar el país. Habló de un acuerdo intergeneracional y proclamó el mítico "sí se puede".

También apostó por "más Podemos y más unidad": "Nosotros en Vistalegre nos estamos encontrando", llegó a decir en lo que fue un curioso discurso que no había defendido hasta ahora. Lanzó también un rotundo mensaje al PP: "Tened cuidado no vaya a ser que el siguiente [Congreso] lo vayáis a librar en un centro penitenciario".

Los anticapitalistas, liderados por Miguel Urbán y Teresa Rodríguez, también reclamaron que se acabaran las batallas entre unos y otros y pidieron poner fin al "ruido". "Unidad y humildad", solicitó la líder del partido en Andalucía. "Aquí no hay enemigos -añadió Urbán-. Nuestros enemigos están fuera y son poderosos, son los que suben la luz, los que nos estafan con las cláusulas suelo...". "Los fantasmas del fascismo son nuestros enemigos, Trump y Le Pen, y el antídoto se llama Podemos", gritó en el que fue el discurso más aplaudido. Llamaron al PP "mafia".

Iglesias volvió a subir a la tribuna (ha sido el que más veces lo ha hecho) para defender su candidatura a la secretaría general de Podemos y ahí lanzó un mensaje llamando de nuevo y curiosamente a la unidad: "Mi candidatura también es hablar de Íñigo Errejón y de Miguel Urbán, cuento con vosotros compañeros. A partir del 13, unidad". ¿Unidad? No parecía eso hasta este sábado.

Momento polémico

Uno de los momentos más polémicos se produjo cuando Pablo Iglesias ha presumido de equipo, pero no ha realizado un balance a su gestión al frente de Podemos desde la primera asamblea de Vistalegre. También ha desvelado cuáles serán, si gana, las líneas que marcarán su segundo mandato.

"Os tengo que hablar de mi candidatura a la Secretaría General de Podemos y, por eso, os voy a hablar de Irene Montero, una psicóloga valiente. Os tengo que hablar de mi candidatura a la Secretaría General, y por eso os voy a hablar de Vicenç Navarro", ha añadido. Uno a uno, y siguiendo prácticamente el orden de la candidatura, ha ido presentando a los miembros de su equipo sin que no es "nada", tal y como aseguró el pasado sábado en el acto con el que arrancó su campaña interna para Vistalegre II.

"Hablar de mi candidatura a la Secretaría General es hablar de muchos compañeros y compañeras", ha asegurado entre candidato y candidato, algunos de los cuales han despertado los vítores de todo el tendido, los que más, el jornalero Diego Cañamero, y Manolo Monereo, "un antifranquista que supo lo que significó la tortura". "A tus órdenes", le ha dicho al guardia civil y ex portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), Juan Antonio Delgado, después de presumir también de "un militar de cuatro estrellas", Julio Rodríguez, y antes de presentar a la 'espartana' de Coca-Cola en Lucha, Gema Gil.