Javier Fernández, el mejor valorado entre los candidatos de PP, PSOE, C's, Podemos e IU

Todos los políticos suspenden, todos los ministros suspenden. Esa es la radiografía catastrófica de los políticos en España. Pero hay algunos datos que llaman la atención. El primero es que Javier Fernández es el político más valorado de los partidos que optan al gobierno. Logra un 4,12, según los últimos datos del CIS, que señalan que a Podemos no le afectan por ahora sus cuitas internas, y siguen con su sorpasso, que al PSOE no anclarse en el no es no no le pasa factura, al contrario, es el único que sube levemente pese a no contar con un líder claro y estar liderado por una gestora y que el PP mantiene su suelo y es el más firme de todos los partidos. C's sigue con su misma tónica de partido bisagra.

El PSOE sigue buscando líder, pero tal vez ya lo tenga encabezando la gestora. Javier Fernández logra la mejor nota entre los votantes de C's, más aún que entre los socialistas, mientras que los votantes de Podemos son los que menos le valoran. Tal vez sean porque es al que más temen. Ese puede ser un dato positivo para él y para el PSOE. Además Javier Fernández logra un 5,05 entre los votantes del PP, los del PSOE un 5,11 y los votantes de C's un 5,26. Los de Podemos le dan un 2,78.

Otro dato significativo es que Pablo Iglesias, ahora luchando por su liderazgo en Podemos sea el líder menos valorado, pese a que se formación no pierde el segundo lugar en las encuestas. Los votantes de Podemos valoran más a Garzón que Iglesias.

Rajoy logra subir en la valoración y logra un 3,10. Garzón supera a Rivera.

Soraya la más valorada, Montoro el que menos

Soraya es la más valorada del Gobierno con 3,71, lo que se convierte ya en algo habitual y en la favorita para suceder a Rajoy si Feijóo quiere.

Tejerina, con un 3,30, sigue siendo una de las ministras más valoradas, aunque su cartera de Agricultura no esté en el foco mediático. Sus declaraciones sensatas, su formación y no necesitar la política para vivir la ayudan.

Le sigue Méndez de Vigo con 3,25, que tal vez ha conseguido el puesto por ser el rostro del Gobierno y Zoido con 3.13, porque el ministerio de Interior suele ser un puesto agradecido.

Iñigo de la Serna con 3,07 es el siguiente, pese a algunos pequeños líos ya en Fomento con el pago de las autopistas. Rafael Catalá tiene una nota de 2,95, pese a ser el hombre que se mete en casi todos los charcos y Báñez cuenta con una valoración de 2,94- Es la ministra de Empleo y eso se paga. Guindos, con un 2,91 tiene escasa valoración pese a ser considerado el cerebro gris y el salvador del país en Bruselas.

Cierran las valoraciones Cospedal con un 2,76, muy expuesta durante toda esta etapa del PP en el Gobierno y con un 2,67 Dolor's Monstserrat, tal vez porque es la gran desconocida. Sus primeros pasos en Sanidad no fueron afortunados hablando de repago. Alfonso Dastís tiene un 2,53, Nadal cuenta con un 2,44 y Montoro con un 2,32. A Nadal parece haberle afectado la polémica del precio de la luz mientras que Montoro es el ministro menos valorado desde hace tiempo. Es lo que tiene el escaso talante y ser el hombre que cobra impuestos.