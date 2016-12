José Manuel López, destituido como portavoz de Podemos en Madrid

Etiquetas

Primer cambio en Podemos Madrid. Después de la victoria de Ramón Espinar en las primarias, José Manuel López, hasta ahora portavoz de la Asamblea de Madrid, ha sido destituido después de celebrarse el Consejo Ciudadano. Fuentes del consejo han asegurado, en declaraciones a LaSexta, que "no se trata de un castigo", sino de una decisión "normal" tras los cambios en el partido.

Orgulloso del trabajo hecho en la Asamblea de Madrid. La gente nos está pidiendo democracia y pluralidad. Este no es el camino para Podemos. — José Manuel López (@JoseManuel_Lop) 23 de diciembre de 2016

La sucesora de López será Lorena Ruiz Huertas. Sobre este cambio, López, también en LaSexta, ha asegurado que la sensación que tiene es que la decisión de cesarle es "un acuerdo previo a las primarias de Madrid. No se puede castigar la plurarlidad. Me presenté para generar pluralidad y salí elegido consejero".

Ayer la gente votó más democracia, diversidad y entendimiento para ganar juntos. Hoy: https://t.co/UeYahd8Drw Este no es el camino. — Íñigo Errejón (@ierrejon) 23 de diciembre de 2016

"Estoy un poco sorprendido", ha dicho. "La diversidad es un valor, me dicen, pero lo que veo es todo lo contrario; por la mañana hablamos de integración y por la tarde hablamos de ceses". "La ciudadanía me colocó de portavoz en la oposición y estamos haciendo una serie de cuestiones que me suenan a vieja política".

El ya ex portavoz del grupo parlamentario de la formación morada en Madrid ha asegurado que vino a "otro proyecto de Podemos" y por eso va a seguir trabajando. "No me han dado ninguna explicación; aún así, con las votaciones que vi ayer, creo que la gente quiere otro Podemos, un Podemos más plural y yo quiero que sea así".

"No es una decisión de nueva política"

López llamó a Iglesias tras anunciarle su cese: "No tenía batería y le he mandado un mensaje; creo que tengo que hablar con mi secretario general". "Hay que recordar que la Asamblea de Madrid es el grupo parlamentario más grande de Podemos". "Creo que no es una decisión de nueva política y sobre todo, el que toma esta decisión, no entiende lo que ha dicho la gente de Podemos".

"Creo que en Podemos hay mucha pluralidad y los resultados dicen que hay varias líneas de trabajo, que no son contradictorias; lo que está pasando en el Consejo es una cultura de vieja política". "El cese lo tendrá que votar el grupo parlamentario y no voy a pelear por esta cuestión". "Lo que sí es por lo que voy a pelear, y muy fuerte, por el Podemos que me atrajo".