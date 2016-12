Militantes de Podemos cargan contra Pablo Iglesias por el 'buylling barato' hacia Errejón

Etiquetas

"Este Podemos ya no me representará..." asegura un militante de Podemos. Otra, María Alemán, califica en su muro de facebook de "buylling barato" la campaña emprendida en las redes sociales contra Íñigo Errejón (#ÍñigoAsíNo) con el apoyo de la cúpula del partido y el visto bueno expreso del Secretario General, Pablo Iglesias.

En diversos círculos de Podemos la campaña contra el número dos se ha visto con desazón y ha levantado profundas críticas. "Podemos está roto", dicen sin ambages muchos militantes de Podemos. Y es que la campaña de desprestigio que los 'pablistas' emprendieron el día de Nochebuena contra Íñigo Errejón y en la que se acusaba al número dos de Podemos de "dividir" a Podemos y "desgastar" a Iglesias, parece haberse vuelto en contra de éste y algunos de los pesos pesados de la organización han tenido que salir a la palestra para justificarla.

Así, el Secretario de Organización, Pablo Echenique, que advirtió el día de navidad de que había sido un "toque de atención" a Errejón, explica en su cuenta de facebook que él "no había elegido" la campaña, mientras que la jefa de gabinete de Iglesias, Irene Montero ha manifestado este lunes que era "una llamada a la responsabilidad", pero que "no la inventaron ellos". Desde la parte errejonista, la portavoz ebn el ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, denuncia que fue un "craso error" y que "hace daño" a Iglesias y al partido.

Montero ha dicho este lunes en la Cadena SER que "Podemos no será Podemos sin Errejón, pero la fortaleza de Íñigo no se puede construir debilitando a Pablo o dañando a Pablo", además de insistir, en que el número dos de Podemos y sus partidarios están perjudicando el proyecto y desgastando al secretario general.

Echenique explicar en su controvertida participación. "Mi primer deber como secretario de Organización de Podemos es proteger el proyecto y, por eso, cuando una familia/corriente empieza a poner sus (legítimos) intereses por delante de la legitimidad de los procesos democráticos y de las decisiones de las direcciones elegidas por la gente, tengo la obligación de decirlo", dijo.

Sin embargo, basta con mirar los comentarios a su artículo para encontrarse cómo ha caído de mal la campaña contra Errejón entre los militantes de base. Los mensajes críticos son durísimos y generalizados. "Habéis hecho un bullying barato y, para más inri, en las redes sociales. No entendéis el significado de la palabra 'compañero'. Menuda decepción", recriminó María Alemán. "Lo siento, no me convences ni a mí ni a muchos militantes [...] por lo que me doy de baja", afeó Manuel Jiménez. "Menuda metedura de pata. Ante muchos ayer tiraste tu prestigio a la basura", escribió Olmo Huete. "Debes dimitir. Un secretario de organización estatal de todos no puede participar en una campaña de fanboys contra un compañero", dijo Amparo Sánchez.

Y @Pablo_Iglesias_ diciendo que hemos dado mala imagen: purgas, venganza, arrancar malas hierbas (con 39% de respaldo? ) https://t.co/zzAtnUN5fV — Amparo Sánchez V.✌🏽 (@sanchezvam) 23 de diciembre de 2016

Maestre, por su parte, ha dicho que "el entorno" de Iglesias es "mayor de edad políticamente para saber que la participación de una campaña así sólo tiene como objetivo desprestigiar a un compañero". "Es muy mala idea, sobre todo cuando se han pasado semanas hablando del debate fraterno", ha continuado, y cuando la consulta de la pasada semana "arroja que hay dos proyectos compatibles y que están igualados" en fuerzas.

Asimismo, ha mostrado su decepción con Echenique porque es "impropio" que un secretario de Organización participe "en una campaña claramente de parte" para "señalar de forma explícita a otro compañero".

Este lunes, incluso, el es dirigente y fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, ha saltado a la palestra para atacar con dureza a Íñigo Errejón y sus seguidores, que lograron un resultado muy cercano al de Pablo Iglesias y sus huestes en la votación de cara a la preparación del Congreso Vistalegre II.