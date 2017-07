Montoro admite cinco años de guerra con Soria, desde el 'impuestazo' eléctrico

Etiquetas

Verano de 2012. El Gobierno de Rajoy apenas llevaba unos meses en el poder y ya tuvo que tomar varias medidas impopulares: subida del IRPF, del IVA, suprimir la paga extra a los funcionarios, recorte del gasto... En esos calurosos días, el entonces ministro de Industria, José Manuel Soria, presentó de forma paralela la reforma energética que contemplaba nuevos impuestos a la generación. Fue en ese momento cuando, según Cristóbal Montoro, se desató el enfrentamiento entre él y el canario. Una batalla que se ha prolongado durante estos cinco años y que se ha vuelto a desatar estos días.

La discusión tuvo lugar en el propio Consejo de Ministros durante el mes de agosto. Cuando Soria planteó su plan, Montoro reaccionó oponiéndose a él. El ministro de Hacienda elevó la voz y defendió que los españoles ya estaban teniendo que soportar suficientes cargas impositivas como para añadir otras nuevas. Consideraba que no era de recibo, según expuso delante del resto de ministros, plantear nuevos impuestos en un momento como aquel. La apuesta de Montoro para reducir el déficit de tarifa acumulado de 24.000 millones pasaba por rebajar las primas, pero no por nuevos impuestos. Se produjo un debate y José Manuel Soria salió victorioso. Montoro perdió la primera batalla.

Montoro concedía en esos días una entrevista a la agencia Bloomberg donde afirmó sobre Soria y su equipo que "han propuesto unos impuestos selectivos que iban a crear discriminación". "¿Y eso no iba a llevarnos a problemas legales?", se preguntaba. "Nos hemos opuesto desde el primer minuto", sentenciaba. La réplica de Soria llegó de manera inmediata desde Las Palmas de Gran Canaria. Dijo que "cualquier tipo de propuesta o medida en materia de reforma energética corresponde al Ministerio de Industria" y añadió que Hacienda "puede opinar", pero que las decisiones se adoptan "de forma colegiada". Puso el siguiente ejemplo: "El Gobierno adoptó una decisión en diciembre de incrementar el tipo impositivo del IRPF y dejar como estaba el IVA. Eso fue una propuesta del Ministerio de Hacienda que colegiadamente la adoptó el Gobierno y luego más tarde, a los seis meses, lo que se hizo, también de manera colegiada, fue adoptar la decisión de aumentar el IVA" que proponía Economía, es decir, Luis de Guindos.

Es ahí cuando, siempre según Montoro, Soria tomó la matrícula al ministro de Hacienda. Dos años más tarde, en 2014, un Real Decreto del Consejo de Ministros suspendía las primas a las renovables, tal y como había pedido el ministro de Hacienda al inicio de la legislatura. En ese momento no hubo declaraciones públicas, pero la guerra larvada se ha mantenido hasta que estos últimos días cuando se ha vuelto a desatar el fuego cruzado.

La polémica cuenta en Suiza heredada y el despacho

El enfrentamiento entre Soria y Montoro ha girado ahora en torno a un libro de memorias que ha escrito el extitular de Industria y en el que asegura que Rajoy fue informado por su enemigo Montoro de la existencia de una cuenta bancaria en Suiza que Soria y su hermano recibieron de su madre. Era, pues, una herencia que, según el canario, regularizó en su día. En Hacienda, sin embargo, tienen sus dudas de que ese dinero haya sido declarado en España. Así lo indican fuentes cercanas al Ministerio a Lainformacion.com, que aseguran que no tienen claro de que esa herencia se encuentre "en orden". Fue en pleno escándalo sobre los papeles de Panamá cuando Montoro volvió a alzar la voz contra Soria al afirmar: "Nadie que haya operado desde paraísos fiscales puede estar en el Gobierno", dijo en Moncloa.

Cristóbal Montoro, por su parte, ha recibido una avalancha de críticas en los últimos días. Todo comenzó con la sentencia del Tribunal Constitucional que tumbaba la amnistía fiscal de 2012 y por la que tuvo que dar explicaciones en el Congreso. Le siguió la publicación de unas informaciones sobre la actividad de su antiguo despacho Montoro y Asociados, renombrado como Equipo Económico, que el afectado atribuye a una "vendetta" contra él. Más tarde vino su reprobación (el segundo ministro reprobado ya que el primero fue Rafael Catalá, miembro del G-8 rival). Y ahora viene esta amenaza de Soria.

No hay que olvidar que Guindos publicó en septiembre del año pasado un libro que levantó una gran polémica en el Gobierno por varias cuestiones: en primer lugar, por atribuirse casi en exclusividad el éxito de la recuperación económica en España y, en segundo lugar, por el agradecimiento que hace a Soria: "Al presidente Mariano Rajoy le doy las gracias por haberme dado la oportunidad de hacer este servicio al país, y al resto de mis compañeros del Gobierno, especialmente a José Manuel Soria, por su aportación". Ambos son compañeros de promoción de técnicos comerciales del Estado.

Ese mismo mes de septiembre, Soria se vio obligado a renunciar a su candidatura para ocupar un puesto de director ejecutivo en el Banco Mundial. Le había propuesto su amigo Luis de Guindos e inmediatamente se desató la tormenta: hubo un clamor en el PP pidiendo que se diera marcha atrás a una decisión que había cabreado, y mucho. Varios barones expresaron su incomodidad, como Alberto Núñez Feijóo, Cristina Cifuentes o la vicepresidenta del Gobierno de Castilla y León, siendo los más contundentes. Soria finalmente tuvo que renunciar ante la presión.

Montoro se siente respaldado y Moncloa le defiende

Montoro ha estado este lunes en Moncloa, donde ha sido el protagonista. El Consejo de Ministros ha aprobado el techo de gasto para 2018 y deja ahora en sus manos la negociación parlamentaria para conseguir sacar adelante una votación que es la antesala de los Presupuestos. El ministro de Hacienda ha comentado que se siente respaldado por Rajoy y que si está negociando estas leyes económicas tan importantes es por algo. "Alguno entiende la política como algo un poco sentimental, yo no la entiendo así; he presentado los Presupuestos de 2017 y he presentado la puerta de los del 2018; eso tiene una clave", ha considerado el propio Montoro, que ha añadido que él tiene "una responsabilidad que cumplir" y que lo va a hacer.

Preguntado sobre si se siente incómodo por los ataques, Montoro se ha remontado a 2011 y 2012: "Eso sí era tener un frente delante que daba vértigo, cuando se estaban destruyendo 300.000 empleos". "¿Para qué hacemos esta larga vida en la política? [Lleva 13 años en el Gobierno] ¿Para ver cómo nos sentimos cada mañana o para ver cuántos empleos se han creado?", se cuestiona irónicamente. "Lo personal siempre tiene que trascender cuando lo importante es el interés general de tu país", ha presumido con cierto sentido patriota. "No sé si es noticiable esto de que si te respaldan o no todo el día", ha zanjado.

Moncloa, por su parte, respalda a Montoro en este caso, indican fuentes cercanas a Rajoy. No cree a Soria, que en público anunció en su día que no tenía ningún "secreto familiar" y ahora ha cambiado de versión afirmando que dimitió por la cuenta en Suiza de su madre. "¿Hay algún secreto familiar que le haga a usted renunciar para quitarse del foco?", le preguntaron en una entrevista. "Absolutamente no", respondió el exministro de Industria.