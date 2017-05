El PP considera que Moix es ya un estorbo y que debe dimitir o ser cesado

Etiquetas

El futuro de Manuel Moix pende de un hilo. El Fiscal Jefe Anticorrupción mantendrá esta misma noche o mañana por la mañana una conversación con el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, en la que se decidirá si continúa en el puesto. El Gobierno descarga en Maza la decisión, pero en el PP crece la opinión de que Moix debe marcharse por su propia voluntad o ser cesado. Ya le dan por amortizado.

Fueron varios los diputados del PP que preguntados esta mañana por Moix y la sociedad en Panamá que heredó de su padre y que comparte con sus otros tres hermanos. Todos ellos consideraban en privado que el Fiscal Jefe Anticorrupción no puede continuar en su cargo después de destaparse este caso: "Es legal, pero no es ético", decía un parlamentario de los más jóvenes.

Otro diputado veterano del PP, que lleva muchos años en política, consideraba que "probablemente sea injusto, pero lo mejor es que no siga". Son tiempos duros para el PP, con Ignacio González en prisión provisional y con Mariano Rajoy citado a declarar en persona como testigo del caso Gürtel, de forma que en la bancada popular quieren huir de cualquier posible escándalo que pueda comprometer al partido.

"Lo mejor es que alguien del Gobierno le invite a marcharse y que, si no lo hace, sea el Fiscal General quien le diga que ha perdido su confianza", añadía. Es decir, o Moix se marcha (él ya ha afirmado que no tiene ningún apego al cargo) o Maza debería tomar la decisión.

En el PP son varias las fuentes que insisten en que el partido debe huir de cualquier caso de dudosa legalidad o ética, de forma que no quieren que ningún escándalo afecte al principal objetivo del Gobierno de Rajoy: la recuperación económica. En el caso de Moix son contundentes: "La mujer el César no solo debe serlo sino parecerlo". En las filas del PP llaman la atención sobre el hecho de Panamá, un país innombrable para algunos. "Panamá ya le costó el cargo a Soria, que era amigo íntimo de Rajoy. No puede haber nadie con alguna relación con ese país", consideran.

Catalá tampoco ha defendido a Moix en los pasillos del Congreso y se ha limitado a decir que no es un cargo de confianza de este por lo que no es una cuestión de este su cese sino que eso le corresponde al fiscal general del Estado.

Los populares tampoco quieren que la oposición, con un Pedro Sánchez renacido, les pueda reprochar "uno y otro día" que ellos tienen a cargos en altas instituciones del Estado con una participación en una empresa radicada en una paraíso fiscal.

En las filas populares existe la sensación de que hay una cacería contra ellos por parte de un sector de la judicatura. No solo por el caso de Moix, sino también por la declaración en persona de Rajoy en Gürtel.