El PP no perdona a Rato y acepta que dé la cara sobre Bankia en el Congreso

Rodrigo Rato está cerca de revivir un 'infierno' en sede parlamentaria. Cuatro años después de acudir al Parlament de Cataluña, donde el diputado de la CUP, David Fernández le llamó "gángster" y amenazó con lanzarle una sandalía, el expresidente de Bankia ha sido propuesto como compareciente en la Comisión de investigación sobre las cajas de ahorro que se está constituyendo este mes en el Congreso de los Diputados. El partido del que estuvo cerca de ser presidente tras la marcha de Aznar ha planteado su nombre para que acuda a la Cámara baja a dar explicaciones.

En el PP han incluido al exvicepresidente económico como uno de los 70 comparecientes que deberían dar explicaciones en esta Comisión de investigación cuyo plan de trabajo definitivo se cerrará el próximo 27 de junio. Tanto PSOE, como Podemos y Ciudadanos están de acuerdo en que Rato acuda a la Carrera de San Jerónimo trece años después de salir del hemiciclo como principal responsable del llamado "milagro económico", por lo que está previsto que se dé el visto bueno sin ningún problema a su comparecencia en la reunión de la próxima semana.

En el entorno de Rajoy se habla de la asistencia de Rato al Congreso, donde deberá responder obligatoriamente a las preguntas que se le formulen, como algo necesario para sacar conclusiones sobre lo sucedido durante la crisis bancaria. El 'marianismo', por tanto,se desvincula de la gestión de Rato al frente de la entidad. "No es algo que afecte al presidente del Gobierno", expresa un responsable del área económica del grupo parlamentario popular, donde consideran que Rajoy saldrá inmune de esta comparecencia pese a que llegó al banco durante su etapa.

El expresidente de Bankia deberá dar explicaciones tanto de su gestión como de la salida a Bolsa de la entidad. Se prevé, por tanto, un día "caliente", ya que en Ciudadanos, por ejemplo, consideran que la antigua Caja Madrid fue una de las principales causante de la crisis, al arrastrar a todo el sector en cadena a cortar los créditos.

Miguel Blesa es otro de los comparecientes que ha propuesto el PP, nombre que en principio también será aprobado por el resto de las formaciones. Los populares también han planteado la presencia en dicha Comisión de antiguos altos cargos económicos que ya están alejados de la política, como los exministros de Economía Pedro Solbes y Elena Salgado y los exgobernadores del Banco de España Jaime Caruana y Miguel Ángel Fernández Ordoñez. El PSOE, por su parte, ha pedido que acuda la presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR), Elke König, y el presidente del FROB, Jaime Ponce.

En el plan de trabajo de esta Comisión de investigación no hay planteado un punto sobre la presencia de políticos en los consejos de administración de las cajas de ahorro. Es una de las denuncias de Ciudadanos, que entiende que PP, PSOE y Podemos se están tapando entre sí en el tema que más les puede perjudicar. Por tanto, si las principales formaciones no rectifican en una semana días no se investigará en el Congreso qué hacían representantes de los partidos políticos en los sillones de poder de unas entidades que quebraron y tuvieron que ser rescatadas.