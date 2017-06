La excúpula del PP niega cobros en B y descarga sobre Lapuerta el 'caso Gürtel'

Etiquetas

Ni cobraron sobres con cargo a la contabilidad B que llevaba Bárcenas, ni amañaron concursos desde sus administraciones, ni tuvieron voz ni voto en la contratación de actos del partido a las empresas de Correa. La cúpula del PP de José María Aznar ha negado cualquier relación con la trama Gürtel y la supuesta financiación ilegal del partido.

Los exsecretarios generales Javier Arenas y Ángel Acebes han descargado cualquier asunto económico -como la recepción de donativos- en el extesorero Álvaro Lapuerta, exento de responsabilidad por su “demencia sobrevenida”. También han declarado el exvicesecretario general Jaime Mayor Oreja y el exvicepresidente Rodrigo Rato. Todos negaron haber cobrado nada más allá de sus salarios.

El único regalo que el exsecretario general del PP admite haber recibido del partido cuando dejó ese cargo en 2003, es una bandeja de plata firmada por todos los dirigentes que acudieron a su cena de despedida. Del reloj valorado en 700 euros que, según los papeles de Bárcenas se le entregó en esa fecha no sabe nada. Tampoco de los otros pagos que aparecen en esa contabilidad B del partido que llevaba el exgerente y extesorero del partido. Su declaración como testigo en el juicio del caso Gürtel ha servido para negar incluso las cartas que las empresas de la trama le enviaron para reclamarle pagos de campañas electorales.

Al igual que hizo ayer Francisco Álvarez-Cascos, Arenas ha descargado cualquier tipo de responsabilidad de tipo económico en el extesorero Álvaro Lapuerta, apartado del caso por su enfermedad. Cuando la fiscal, Concepción Sabadell, le puso en aprietos mostrándole una carta enviada por el responsable de la trama en Valencia -Álvaro Pérez, El Bigotes- reclamando un pago no realizado por actos de campaña del PP de Galicia, le falló la memoria. “No recuerdo la carta”, dijo, “pero estoy seguro de que fue enviada directamente por mi secretaria a la tesorería”.

Lo mismo con un fax enviado por otra de las empresas de la trama, Special Events, en la que esa sociedad aseguraba que su interlocutor, el entonces gerente Luis Bárcenas actuaba “siguiendo instrucciones de Javier Arenas”. Cuando Anticorrupción le preguntó por la conversación en la que supuestamente le transmitió sus órdenes, el exsecretario general aseguró que tampoco se acordaba. Sus alusiones a Lapuerta fueron tan seguidas que llegaron a generar cierto hartazgo en la fiscal, a la que, tras una de sus respuestas, le salió de forma espontánea: “Al tesorero, siempre al tesorero”.

El interrogatorio se ha tornado tenso cuando la representante del Ministerio Público se refirió al reloj que supuestamente le regaló el partido al dejar su cargo de secretario general en 2003 y que aparece recogido junto a su nombre en los papeles de Bárcenas. “Cuando se daba una comida de despedida, cada uno hacía una aportación y se hacía un regalo simbólico y modesto”, ha dicho el cargo del PP. “Recuerdo que a mí me invitaron a una cena de despedida que no sé dónde fue; se me regaló una bandeja de plata con la firma de todos los que la habían sufragado”, ha respondido, a lo que la fiscal, con cierta ironía ha replicado: “¿Hay algún otro Javier Arenas en el PP?”.

Respecto al resto de pagos que aparecen en la contabilidad B y que, sumados al reloj, suman 88.944 euros entre 1998 y 2007, Arenas también negó haber recibido nada. “Jamás he recibido un solo euro ajeno a mi retribución. Todos mis ingresos constan en la correspondiente declaración fiscal. No he recibido nada ni de las personas que usted se refiere [Bárcenas y Lapuerta] ni de ninguna empresa”, ha zanjado.

Sí reconoció haberse reunido con Bárcenas después de que el partido le obligara a darse de baja en abril de 2010. Pero aseguró que fue solo “una conversación “humana y amistosa” con “una persona que había trabajado con nosotros muchos años”. “Hablamos de cosas menores, de la salita donde se iban a dejar sus cosas en la sede del partido, que podía pedir un coche si lo necesitaba… Eso es lo que recuerdo de esa conversación”.

Arenas se volvió a reunir otra vez con el extesorero en Sevilla en diciembre de 2012, pero, según ha declarado hoy, en ese encuentro Bárcenas sólo le transmitio “la situación injusta que vivían él y Lapuerta” así como que las actividades de ambos “habían sido lícitas”. Sin embargo negó conocer las conversaciones que obran en el sumario entre Bárcenas y el diputado José Matarí en las que el primero ofrecía a Arenas pactar su declaración para no comprometerle.

Tras Arenas tocó el turno a Acebes, que ha tenido que explicar la supuesta compra de acciones de Libertad Digital por el partido que aparece en la contabilidad B y que Bárcenas explicó en una de sus declaraciones ante el juez Pablo Ruz. El extesorero aseguró en su momento que Acebes pidió a Álvaro Lapuerta que determinadas personas del partido -Francisco Yáñez, el propio Lapuerta, entre otros…- suscribieran esos títulos.

A preguntas de la fiscal, Acebes ha reconocido que se había reunido con el propietario de ese medio afín al PP, Alberto Recarte y que, en esa reunión, este le informó de la ampliación de capital que iba a lanzar. Pero ha negado que hubiera hecho ninguna gestión con el partido. “No hice ninguna gestión ni propuesta porque tampoco me pidieron nada”, ha dicho. “No recuerdo que se lo hubiera comentado a Lapuerta, pero es posible. Si lo hablé con él, le comunicaría que iba a haber esa ampliación de capital, nada más”, ha añadido.

Después ha asegurado que conoció durante la instrucción del caso, gracias a las declaraciones de Bárcenas, que el PP puso dinero para comprar esas acciones. “Lapuerta nunca me comentó que había adquirido títulos a su nombre, tampoco la señora Rosalía [en alusión a Rosalía Iglesias, la esposa de Bárcenas]. Tampoco sé si al PP le devolvieron el dinero procedente de esas compras”, ha concluido.

Como el resto de dirigentes del partido, Acebes ha vuelto a echar el muerto a Lapuerta sobre todas las gestiones económicas, incluidos los posibles donativos que recibiera el partido. “Como secretario general no tuve ninguna responsabilidad en materia económica ni de contratación”, ha afirmado. “El tesorero tiene todas las competencias y responsabilidades”, ha añadido. También ha rechazado haber recibido sobresueldos en B pese a que, en los papeles de Bárcenas, aparecen cuatro pagos a su nombre por 25.200 euros.

Las declaraciones del exvicesecretario general y exministro del Interior Jaime Mayor Oreja y el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, han tenido mucha menos trascendencia. El primero, como el resto de sus compañeros, negó haber cobrado nada en sobres. “No tenía ni tengo idea”, dijo. Rato negó haber recibido ningún complemento a su salario pese a aparecer como receptor de 61.663 euros en los papeles, “con la salvedad de las compensaciones de viajes”. “Ni el señor Bárcenas ni el señor Lapuerta me entregaron nunca cantidades”, ha afirmado. “Mi remuneración siempre fue a través del grupo parlamentario”.