El PSOE de Sánchez buscará su propia moción de censura a la espera de C's

"Plano". "Le va a salir mal". "Va a fracasar". "No altera sus vetos". "La tribuna del Congreso no es una tertulia de televisión". Todos estos son comentarios que pronunciaron diferentes diputados del PSOE en referencia a la moción de censura de Unidos Podemos contra Rajoy. La opinión en la bancada socialista sobre el "espectáculo de Pablo Iglesias" no es precisamente buena porque, según dicen, están dando "un balón de oxígeno" al PP.

"La moción de censura es una estrategia que montaron para sacar rédito si ganaba Susana Díaz las primarias", aseguran fuentes del PSOE sobre la estrategia equivocada que, a su modo de ver, ha seguido Unidos Podemos. "Siempre parecen estar dispuestos a echarle un cable al PP", comentó el portavoz socialista provisional, José Luis Ábalos. Estas palabras evidencian que el nuevo PSOE de Sánchez no va recoger el guante lanzado por Iglesias este martes invitándoles a entenderse.

El sanchismo seguirá su estrategia y, por tanto, no entrará al juego de Pablo Iglesias. En el futuro no descartan incluso intentar su propia moción de censura para desalojar "a la derecha". En una primera reflexión, un miembro del equipo de Sánchez comentaba que en vista de la actitud de Podemos es clave ver qué discurso pronunciará Albert Rivera en su intervención. Y es que el PSOE quiere contar con Ciudadanos para un posible acuerdo para 'despedir' a Rajoy, ya que creen que el Ejecutivo popular es "censurable".

Sobre la actitud de Iglesias en la moción de censura, varios diputados del PSOE coincidieron en señalar que "ha estado excesivamente plano". Valoran la "moderación" del líder de Unidos Podemos, sobre todo después de episodios desagradables como el de la "cal viva". Pero creen que se ha equivocado al no retirar la moción: "Tirarse a la piscina sin agua es lo que tiene".

"Esto no es una tertulia de televisión"

A modo despectivo comentan que "la tribuna del Congreso no es la tertulia de la televisión" y que lo sucedido en la moción de censura "parecía más una clase de historia política que un debate político en cuestión". Sobre esta postura Juan Carlos Monedero explicó que lo que buscaban es un debate "intelectual" y de altura para que Pablo Iglesias apareciera como presidenciable.

"Va a pasar de querer ser el líder de la oposición a líder de la insignificancia política", vaticinan fuentes socialistas. Consideran que el debate en el Congreso acabó en un "todos contra Iglesias", de modo que le dan por amortizado como líder de la oposición. Así lo resumió Sánchez en un tuit: "España y la izquierda necesitan hoy más que nunca al PSOE. #SomosLaIzquierda de gobierno frente al PP. La alternativa está en marcha".

Y sobre Rajoy, ¿qué opina el PSOE? El grupo parlamentario emplazó a la intervención de José Luis Ábalos de este miércoles, pero algún diputado comentó en privado: "Nos ha hecho un gran favor". Se referían a las réplicas que le dio el Presidente del Gobierno a Iglesias desmontando su programa y sus aspiraciones a La Moncloa.