El PSOE aprieta a Rajoy con la UCO, el plasma, Bárcenas y el dinero en B

Mariano Rajoy cogía el avión este martes en China moderadamente satisfecho de los resultados del viaje que ha llevado a una delegación española al país asiático para impulsar la Ruta de la Seda. Pero cuando aterrizó en Madrid su semblante era diferente: acababa de conocerse el informe de la UCO de la Guardia Civil en el que se pedía al juez que investigara a Cristina Cifuentes por prevaricación y cohecho. Se presumía una sesión de control complicada, pero Rajoy ha vuelto a salir airoso por segunda semana consecutiva.

Rajoy llegaba al Congreso algo cansado, sin haber podido conversar con su equipo sobre lo sucedido en las últimas horas en el PP de Madrid o con los Presupuestos tras la reunión que protagonizó ayer la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría con el diputado canario Pedro Quevedo, clave para sacar adelante las cuentas. Quizá por eso, nada más culminar las preguntas parlamentarias al presidente se reunió con su número dos en el Gobierno, con el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Rafael Hernando, y con su jefe de gabinete, Jorge Moragas.

En cuando a la sesión de control, Rajoy no pasó ningún aprieto. El más combativo fue Antonio Hernando, que apretó a Rajoy con la "avalancha de corrupción" que afecta al PP. El portavoz socialista habló de la supuesta "financiación irregular del PP durante 20 años", mencionó el informe de la UCO contra Cifuentes, citó los SMS que Rajoy envió a Bárcenas y habló de que su despacho de Génova fue "reformado con dinero negro". También pidió que el Presidente "vaya a declarar en persona a la Audiencia Nacional" como testigo del caso Gürtel, que "sea fuerte" (como le dijo a Bárcenas): "Dé la cara ante el tribunal y olvídese del plasma", le reclamó.

Rajoy respondió con su discurso habitual: "Habla usted de chantaje. Yo ni siquiera me tomo la molestia en desmentirlo, ni tampoco sus afirmaciones porque no estoy dispuesto a entrar en el juego de algunos". Defendió que el Gobierno del PP ha aprobado un "sin fin de leyes contra la corrupción" y le pidió que apuntara "alguna idea para que seamos más eficaces" en la lucha contra los corruptos. Y también apuntó un asunto que preocupa al Gobierno: "Respete la presunción de inocencia y no aplique el principio de culpabilidad que se está generalizando".

Rivera insiste con eliminar los aforamientos

Albert Rivera no ha querido en esta sesión de control abordar la corrupción en el PP y ha optado por preguntar al Presidente del Gobierno por la "supresión de aforamientos para que todos los cargos públicos no tengan ningún privilegio", tal y como se establece en el acuerdo de investidura firmado con Ciudadanos.

Rajoy ha destacado ante Rivera que los diputados y senadores son inviolables, tienen inmunidad y no pueden ser procesados sin autorización de esta Cámara. ¿Qué queremos cambiar? ¿Para qué delitos? ¿Solo los relacionados con la vida pública? ¿En cuántas instancias se podría recurrir en caso de que sean inculpados sin aforamiento? ¿Se aplicaría también a militares y fuerzas y Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado? ¿Y los diputados autonómicos?, se ha preguntado Rajoy. "Propongo un debate y ya con conocimiento de causa lo traigamos aquí para aprobarlo", ha planteado.

El diputado de ERC, Gabriel Rufián, ha planteado a Rajoy una pregunta sobre el incremento de las colas en el aeropuerto de El Prat de Barcelona. El jefe del Ejecutivo ha hablado de que son consecuencia de "una medida de la UE en la lucha contra el terrorismo" para "preservar la seguridad de la gente". Ha asegurado que "estamos trabajando en solventar esos problemas".

▶️ @marianorajoy a Rufián: "Se pueden hacer planteamientos y propuestas sin faltar al respeto" #SesiónDeControlpic.twitter.com/b5HJ8KSlME — Partido Popular (@PPopular) May 17, 2017

Rufián ha citado a José Antonio Nieto, secretario de Estado de Seguridad, como el amigo de los hermanos Dalton, en referencia a los González. Rajoy le ha pedido que no falte el respeto a nadie ya que si no lo hace "nos parecería un señor simpático". El Presidente también ha citado que en el Metro de Barcelona hay problemas, como huelgas y retrasos, y esa competencia no es "de Madrid".