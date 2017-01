Los 'sabios' del PSOE critican el 'no es no' de Sánchez en su ponencia política

Etiquetas

Trump, Rajoy, Podemos... Y Pedro Sánchez. El documento que ha elaborado el comité de expertos del PSOE que servirá de base para la ponencia política del 39º Congreso realiza un diagnóstico general de cuáles son los problemas de España y del socialismo. Hay palabras para el exsecretario general y algunos errores que se cometieron en su etapa.

El texto ha sido redactado por los 'sabios' del PSOE y lleva en poder de la gestora varios días. El grupo está compuesto por Ignacio Urquizu, José Andrés Torres Mora, Rafael Simancas y Ramón Jáuregui. También han participado en él las exministras con Felipe González Rosa Conde y Matilde Fernández y la exsecretaria de Empleo en la Ejecutiva de Pedro Sánchez Luz Rodríguez.

Lainformacion.com ofrece a continuación cuáles son las partes más importantes de este documento donde el PSOE realiza un diagnóstico de los problemas actuales:

-- El "no es no" de Pedro Sánchez. "La situación de bloque institucional producida en nuestro país durante el último año ha sido el resultado de la puesta en práctica de vetos excluyentes por parte de distintas formaciones. En ese escenario, el Partido Socialista asumió en solitario el desbloqueo institucional de nuestra democracia. Lo hizo para evitar la amenaza de unas terceras elecciones que no solo no hubieran evitado un Gobierno del PP sino que, con toda seguridad, lo habrían reforzado".

-- El Gobierno de Rajoy. "El Partido Popular no solo ha debilitado la cohesión social de nuestro país, sino que además ha hecho que nuestra economía esté peor preparada para el futuro".

-- Mejoras sociolaborales. "Las demandas más ajustadas de empleo provenientes del progreso tecnológico deben contribuir a un reparto de los tiempo del trabajo que proporciones nuevas oportunidades para mejorar la formación, la conciliación familiar, el ocio y el descanso a todos los trabajadores".

-- Solución al problema catalán: "Los socialistas consideramos que España ha hecho de Cataluña una sociedad mejor, en la misma medida que Cataluña ha enriquecido al conjunto del país (...) El proyecto del PSOE siempre ha buscado reforzar la idea de España en su diversidad, tal y como recoge la Declaración de Granada (...) Nos llevará a abordar cuestiones como la reforma del Senado, los mecanismos de cooperación entre comunidades autónomas, el sistema de financiación y la protección de las diferentes identidades culturales en el marco de un Estado federal".

-- Trump: "La respuesta a la impotencia democrática ha sido, en algunos casos, una apuesta por la democracia caudillista. Trump es su mejor ejemplo".

-- Reformar el PSOE: "Es muy conveniente abrir una reflexión profunda con el fin de establecer de forma clara las normas que permitan esta convivencia. Los socialistas estamos obligados a ser, en primera persona, la vanguardia de la mejora de la democracia".

