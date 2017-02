Pablo Iglesias insiste en desterrar a Errejón a la alcaldía de Madrid

Etiquetas

En pleno cisma en el seno de Podemos, que está votando para decidir las listas de cara a Vistalegre II, ha surgido una manera de 'calmar' las aguas. Pablo Iglesias ha reconocido esta mañana en Espejo Público que ofreció a Iñigo Errejón, número dos del partido y cabecilla de la otra corriente interna, la alcaldía de Madrid.

"Creo que Errejón es un candidato magnífico. Claro que he hablado muchas veces con él y claro que si tuviéramos eso definido como una apuesta podría haber facilitado muchas cosas", ha asegurado el líder de la formación morada. Por lo que deja intuir que habría estado dispuesto a ofrecerle la alcaldía para evitar la beligerancia interna. Esta proposición ya saltó a los medios ayer. Un día después Iglesias la certifica.

Errejón sería la opción de Iglesias para reemplazar a Manuela Carmena, de 72 años, al frente de la capital, ya que la actual alcaldesa ha asegurado que volverá a ser candidata. Lo cierto es que no es responsabilidad de Iglesias colocar o relevar a nadie de Ahora Madrid, que no depende de Podemos.

"No está en mi mano porque lo tienen que decidir en primarias los inscritos e inscritas, pero claro que lo he hablado con Errejón muchas veces", ha confesado Iglesias. "Necesitamos estratégicamente revalidar la victoria con Ahora Madrid y necesitamos ganar a Cifuentes en la Comunidad".

Sin embargo, Iñigo Errejón "no quiere tomar esa decisión en este momento" ya que el partido está en pleno proceso de fractura interior. No está muy clara cuál será la función de Errejón si pierde en Vistalegre II, pero de ser sus documentos los elegidos será "de facto el líder del partido, asuma la secretaría general o no", según Iglesias. Errejón ha intentado acercar posturas en los últimos días, con ideas como los carteles en los que los dos rostros más reconocibles aparecen juntos.

Rita Maestre, portavoz de Ahora Madrid y parte de la lista de Errejón, ha considerado que es una "falta de respeto" ver "Vistalegre como un mercadeo de puestos". Lo único cierto es que de ser ese el futuro de Errejón dentro del partido no sería hasta 2019 cuando se celebrarían los comicios.

Esperanza Aguirre reconoce que le haría "gracia" pelear con Errejón

Por otro lado, Esperanza Aguirre ha comentado la posibilidad de disputarse la alcaldía con Errejón, afirmando que la "divertiría muchísimo". "He visto que Pablo Iglesias ha propuesto ya a su candidato, si bien ha dicho que tiene que pasar por primarias", continuó diciendo la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid antes de sentenciar que"ya se ha visto cuál es el punto de vista del señor Iglesias".