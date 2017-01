Patxi López: "He sido leal a Sánchez y ahora a un proyecto en el que creo"

Etiquetas

Patxi López va en serio. El exlehendakari y ex presidente del Congreso ha acudido esta mañana a la Cadena Ser para explicar su proyecto. "Me siento capaz de unir al PSOE y es la gran prioridad que cualquier debiera tener". El aspirante asegura que fue leal a Sánchez y no hay tensión ni con él ni tampoco con Susana Díaz.

El que fuera también líder de los socialistas vascos ha explicado que quiere un PSOE en el que cuente la militancia: "Me presento porque hay un nuevo tiempo en el PSOE. Hay que definir un nuevo tiempo donde la militancia tenga su peso, tenemos que volver a ser una izquierda exigente."

El aspirante a dirigir el PSOE defiende que el PSC vote y que haya debates entre los candidatos como en las primarias francesas. Asegura que no va contra nadie sino para defender su proyecto: "No voy a dar ningún argumento para que no voten a otros, voy a dar motivos para votar mi proyecto."

Patxi López asegura que fue leal a Sánchez ante las informaciones que dicen que se presenta para frenar su candidatura. Lo ha negado: "Fue una conversación de dos compañeros que hemos compartido mucho y compartimos mucho. Igual que se lo dije a otros exsecretarios generales.He sido leal a mi secretario general, a todos. Y ahora soy leal a un proyecto en el que creo."

Defiende que después del Congreso el que gane las primarias debe unir al partido y hacer un PSOE integrador. Él se ve con fuerzas para hacerlo: "La militancia tiene el derecho a escoger. Entre personas, modelos, proyectos. Una vez que la militancia elija, la inteligencia del que gane deberá integrar y proyectarse con contundencia en la sociedad."

López quiere que el PSOE gire a la izquierda pero una izquierda transformadora. Cree que la crisis socialista viene por su labor en los últimos años: "Hemos perdido credibilidad por nuestras políticas. Nos veían muy cercanos a la derecha."

Uno de los problemas, asegura López, es que los socialistas no estaban siendo escuchados entre otras cosas por la crisis interna y episodios bochornosos como el Comité Federal de la caída de Sánchez: "Dimos un espectáculo lamentable. Da igual lo que hagamos y lo que digamos, con ese conflicto interno no seremos nunca escuchados. "

El exlehendakari, que era partidario de votar no a Mariano Rajoy, ha defendido algunas de las medidas que el partido ha conseguido desde la oposición aunque pide que también se hagan acuerdos con el resto de la oposición para entre otras cosas derogar la reforma laboral: "Me parece un buen acuerdo el del Salario Mínimo. Pero se podía haber conseguido más. El acuerdo sobre pobreza energética es un buen acuerdo".

Patxi defiende un Partido Socialista autónomo: "El PSOE tiene que ocupar un espacio de izquierda exigente. No tiene que mirar ni al PP ni a Podemos. Es la izquierda transformadora.Necesitamos ser una izquierda exigente, no para atemperar las políticas de la derecha."

López ha defendido que se pueden hacer otro tipo de políticas desde la socialdemocracia clásica: "Si hacemos las mismas políticas que los conservadores no hay margen. No puede ser que si la economía es un esfuerzo colectivo no se redistribuya con el mismo esfuerzo."