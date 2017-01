Así pidió Patxi López a Sánchez que dejara su escaño: le dijo que le apoyaría en el futuro

Etiquetas

¿Qué pasó entre Pedro Sánchez y Patxi López en las horas previas a que el exsecretario general del PSOE abandonara su escaño en el Congreso? ¿Qué le dijo el exlehendakari? Lo ocurrido en esos momento explica la actual relación de tensión entre ambos.

Han sido varios los protagonistas que han contado las conversaciones entre Sánchez y López. Por ejemplo, César Luena, exnúmero dos de Sánchez en Ferraz y actualmente en el equipo del exlehendakari, o Rodolfo Ares, mano derecha de López en Euskadi y miembro del equipo de notables de Sánchez.

También el propio Pedro Sánchez ha relatado a personas de su entorno cuáles fueron las palabras de Patxi López en esas horas en las que estaba pensando en si dejar o no el escaño.

Según explican a Lainformacion.com tres fuentes diferentes y cercanas al equipo de Sánchez, Patxi López recomendó a Pedro Sánchez que entregara su acta de diputado en el Congreso para no votar en contra de la resolución aprobada por el Comité Federal que defendía la abstención. López "instigó" al exsecretario general a marcharse de la Cámara Baja porque "era la única opción que le quedaba".

Esos días, Sánchez también recibió la indicación de personas de su entorno más directo para que no se marchara. Algún diputado le pidió eso, que no renunciara a su escaño. Pero López le expresó lo contrario, que tenía que marcharse para no incumplir el mandato del máximo órgano del PSOE entre congresos.

Incluso, las tres fuentes consultadas por Lainformacion.com añaden que López llegó a decirle a Sánchez que si se marchaba del Congreso y, en un futuro, intentaba volver a ser secretario general él lo apoyaría en esa nueva carrera política. Es decir, le dejó claro que contara con él para sus próximos movimientos.

Lo que ocurrió más tarde es público: Sánchez dejó su escaño y, ya este año, Patxi López anunció su intención de pelear en unas primarias por ser secretario general del PSOE. Este último movimiento no sentó precisamente bien a Sánchez, que ha hablado en términos de "traición".

Fuentes del actual equipo de Sánchez también emplean el término "mucha traición" para referirse a Patxi López. Este sin embargo, ha expresado en las últimas horas en diferentes medios que ese pacto no escrito entre ambos no es más que una leyenda urbana.