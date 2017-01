Pedro Sánchez pide a La Sexta que contraste las informaciones y que no manipule las primarias del PSOE

Etiquetas

Pedro Sánchez ha estallado. Después de las polémicas declaraciones del exsenador de ERC Santiago Vidal y de que La Sexta se hiciera eco de una supuesta reunión del exseretario general del PSOE con representantes de la formación independentista, Sánchez ha publicado un mensaje en su perfil de Facebook en el que arremete contra la cadena de televisión.

A continuación se reproduce el mensaje en su integridad:

"Mi respuesta a las informaciones de La Sexta

El día que anuncié mi encuentro con los militantes socialistas en Sevilla, supe que no iba a dejar a muchos indiferentes. También supe que algunos poderes no iban a quedarse quietos, y tratarían de truncar el proyecto político que muchos queremos para el PSOE. Un proyecto que se resume en ser un partido de izquierdas y autónomo de todo poder económico; un PSOE abierto y participativo; donde la militancia decida en las cuestiones decisivas para nuestra organización política.

No lo vamos a tener fácil, de hecho nunca lo tuve como secretario general, y siempre supe que los ataques se producirían. Tampoco pensé que fueran a venir tan pronto, incluso, antes de yo anunciar si presento mi candidatura o no a la secretaria general del PSOE.

Digo todo esto porque un programa de un medio de comunicación, La Sexta, (vaya por delante mi respeto a todos los profesionales periodistas de la cadena) acaba de publicar una supuesta reunión ultrasecreta mía con ERC en el que estuvo el ya ex senador de ERC, Santiago Vidal, y en la que según él yo prometía la no aplicación de la Constitución, pactar un referéndum en Catalunya y toda una sarta de mentiras, que no quiero seguir reproduciendo.

Como primicia (me permitiréis el sarcasmo), quiero aportar las fotos de esa supuesta reunión ultrasecreta. Como se podrá ver en las fotos, en efecto, nos reunimos los diputados Joan Tardá, Gabriel Rufián y Santiago Vidal por ERC, y Antonio Hernando, Meritxell Batet y yo mismo por parte del PSOE. La reunión se contextualiza en la ronda de contactos con todas las fuerzas políticas para lograr la investidura a principios de 2016 [enlaza con la noticia].

Muy secreta, secreta no fue, porque junto a las dos delegaciones, hubo apostados decenas de periodistas y fotógrafos que tomaron testimonio del encuentro. También de la Sexta. Además, hubo ruedas de prensa posteriores tanto de la delegación socialista como por parte de la de ERC.

Sobre el contenido de la reunión, en el mismo link de la noticia se podrá constatar la falsedad de esas declaraciones por boca de los portavoces de ERC. Si hubiera alguna duda adicional, sólo quiero recordar que ERC votó en contra de mi investidura, y si se tiene la molestia de mirar el acta de ese debate, la principal razón argumental de ERC para oponerse a mi candidatura fue el rechazo a quebrar la integridad territorial de España y celebrar un referéndum inconstitucional.

Lo único que pido, con todo respeto, es que se contraste la información con todas las partes, antes de publicarla. Lo único que pido, con todo respeto, es que haya juego limpio. Los medios están para informar y no para manipular. El proceso de primarias debe ser un proceso ilusionante, un ejercicio de autonomía política de los militantes socialistas. Os garantizo que, por mi parte, así será.

Por último, como secretario general del PSOE, y no sólo de palabra sino también con mi conducta, demostré cumplir de forma íntegra todas y cada una de las decisiones del comité federal, incluso, aquellas con las que no estuve de acuerdo, como la abstención al PP, y que motivaron mi dimisión como secretario general y como diputado socialista.

Finalmente, lamento que la cuestión catalana no sea tratada desde el ámbito político de una vez por todas. Sólo la reforma constitucional, basada en la Declaración de Granada aprobada por los socialistas, permitiría culminar nuestro modelo territorial hacia un Estado federal, y con ello resolver esta grave crisis enquistada por el independentismo de unos y el inmovilismo del actual gobierno de España".