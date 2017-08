Pedro Sánchez limpia de rivales el equipo de asesores del PSOE en el Congreso

El nuevo PSOE de Pedro Sánchez ha acometido una profunda remodelación del equipo de asesores y asistentes que los diputados del Grupo Parlamentario tienen a su disposición. Lo ha hecho, además, aprovechando este verano. Entre los que han sido cesados se encuentra algún histórico relacionado con Susana Díaz, la rival de Sánchez en las primarias. También ha habido recolocaciones y algún nombramiento. El sanchismo define así al grupo con el que contará en la cámara baja a lo largo de esta legislatura en la que el secretario general no tendrá escaño.

En total, los socialistas han cesado de los puestos que ocupaban hasta ahora a un total de doce trabajadores a lo largo de los pasados meses de junio, julio y lo que llevamos de agosto. Los movimientos se han ido produciendo, además, con cuentagotas repartidos a lo largo de los últimos sesenta días.

El primer movimiento se produjo el 19 de junio, cuando el nuevo Secretario de Organización socialista, José Luis Ábalos, cesó a un asesor y dos asistentes. Se trató de José Manuel Lechuga, Lorena Calderón y Marta Domínguez. Una semana más tarde, fue Rafael Simancas quien firmó el cese de Mohammed Azahaf Moumen como asistente de los diputados del PSOE para nombrarle, un día más tarde, asesor. Algo similar le ocurrió a Isabel Martín, que pasó en un día de ser asistente a convertirse en asistente técnico del grupo socialista.

El 3 de julio se produjo el primer fichaje de la era Sánchez en el Congreso: Francisco Martín pasó a engrosar la nómina de asesores. Las buenas noticias, sin embargo, duraron poco, ya que una semana después Ferraz decidía prescindir de media docena de trabajadores eventuales en el Congreso. Fue Rafael Simancas quien firmó el cese de José Ramón Gallego (que llevó la campaña de comunicación de Susana Díaz en las primarias), María Gema Bonilla, Idoia Esteban, Pilar Fernández, María Angélica Navalón y José Villalba.

