Podemos gana en retórica incendiaria pero pierde en economía de calle

Etiquetas

Pocas veces se habrá visto unos discursos tan radicales, bien hilados y certeros como los de Podemos al Partido Popular en el Congreso. Los profesores de retórica estarán encantados en desgranar ante sus alumnos la cantidad de trucos retóricos que usaron tanto Irene Montero, como Pablo Iglesias: la repetición, la concesión, la cita célebre, la ironía…

Incluso los gritos. No sé hasta qué punto gustará a los clásicos oyentes de los discursos parlamentarios, pero a los jóvenes les habrá encantado ver a Irene Montero, portavoz de Podemos en el Congreso, elevar el tono como si estuviera en plena calle. Esas escenas estaban planificadas para salir en los informativos de las tres de la tarde. Y salieron. Irene Montero sorprendió porque fue más contundente y dura que Pablo Iglesias.

Para colmo de males del PP, el debate coincidió con la salida de la cárcel de un acusado del PP, Francisco Granados, que pagó su fianza. Y para colmo se supo que el fiscal pide cinco años de cárcel para Rodrigo Rato, por la salida de Bankia a Bolsa.

Hay que reconocer que Podemos mordió donde había más chicha: en los casos de corrupción del PP. La palabra más repetida por los diputados de Podemos fue "corrupción", y la segunda, "PP". Desde luego, los dos representantes de Podemos aprovecharon bien sus horas de gloria para atacar al PP sin cuartel.

En su turno, Pablo Iglesias recurrió a la historia para intentar demostrar que los enchufes y la corrupción son algo que viene de hace más de un siglo; una tradición que, según Iglesias, ha proseguido el PP con los casos de corrupción. El PP estaría acorralado si no fuera por su única tabla de salvación: la economía.

De hecho, Rajoy, ya en su breve réplica a Irene Montero se valió de la economía para decir que a Podemos le viene fatal esta recuperación económica porque echa por tierra su discurso. “Porque ustedes necesitan las malas noticias”, dijo el presidente. Toda la retahíla de malos datos económicos que desgranó Pablo Iglesias puede ser rebatida con tres palabras: crecimiento de empleo. Y un crecimiento sólido, porque viene de hace años, y encima fuerte, ya que, como anunció Luis de Guindos hace poco, se espera que la cifra de recuperación de empleo en el segundo trimestre sea de infarto.

Pero no solo economía. A Rajoy le basta con enumerar las ultimas elecciones para apuntarse un tanto: el PP ha subido y Podemos ha caído. “Han perdido un millón de votos. Cuanto más le conocen, menos le votan”, le soltó a Pablo Iglesias.

"¿Cómo es posible que, siendo usted tan brillante y tan inteligente, la gente muestre su preferencia por los demás?". Rajoy no desaprovechó la oportunidad para incidir en que un gobierno de Podemos sería "letal" para España. En la réplica a Iglesias, Rajoy afiló las navajas. Envuelto en ese estilo que pretende ser respetuoso, lanzó puñales en vez de palabras. Transformista, postureo poco fiable, falso… En fin, "usted no puede ser presidente de Gobierno", repitió Rajoy al representante de Podemos.

Lo que nadie puede negarle al presidente es que su estilo diplomático, irónico y humorista, tiene más potencia de la que parece. Está dirigido a su votante, gente madura a la que no le gusta el estilo chillón. Iglesias, como siempre, tiene un discurso muy claro que conecta bien con el electorado más enérgico. A su favor tiene que cada vez que pronuncia la palabra corrupción, el público asiente. Es el karma del PP. Pero todo ese armamento vocal de nada le servía a Iglesias pues su moción no tenía posibilidades de ganar. De hecho, Rajoy repitió sobre la candidatura de Iglesias que “España no se merece que la castiguen”.

Por ahora, Mariano seguirá siendo presidente… hasta la próxima moción de censura.