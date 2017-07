Puigdemont planea aprobar su ley un día antes del referéndum para evitar al TC

Etiquetas

El Gobierno catalán continúa avanzando en sus planes independentistas. La estrategia diseñada por Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto del ejecutivo fiel a la causa pasa por llevar al Parlament de Cataluña la prometida Ley de Transitoriedad en el último minuto, a escasas horas del referéndum anunciado para el 1 de octubre. El objetivo de este plan es que el Tribunal Constitucional no tenga tiempo para tumbar la también conocida como ley de desconexión exprés.

El fin de semana el viernes 29 de septiembre, sábado 30 y domingo 1 de octubre es una fecha marcada en rojo por el Govern. Es en esas horas cuando se pude decidir el futuro de la Cataluña independiente que ansían. El plan que han diseñado desde el ejecutivo autonómico y que han ido filtrando a algunos agentes catalanes pasa por llevar al Parlament la Ley de Transitoriedad Jurídica durante esas horas. Esta es la clave del proceso, ya que es el texto que daría cobertura a la desconexión. La ley no tendrá problemas para ser aprobada en la cámara en lectura única (algo posible tras la reforma del reglamento) con los votos de Junts pel Sí y la CUP.

El siguiente paso lo daría Madrid: el Gobierno central recurriría inmediatamente esa Ley de Transitoriedad Jurídica ante el Tribunal Constitucional, que tendría que expresarse de manera inmediata. Serían horas clave. Así, la estrategia pasa por que mientras el alto tribunal esté deliberando, el Govern celebraría el anunciado referéndum el mismo 1 de octubre. Es decir, todo se concentraría en apenas 24 horas con el objetivo de impedir que el TC tumbe la ley. Si lo hace, además, sería después de celebrarse la consulta, de forma que los independentistas tendrían un motivo más, al menos propagandístico, para declarar la secesión unilateral.

Sin margen de actuación

Desde el Govern se comenta que la única forma que tienen de poder sacar adelante sus planes es no dando tiempo al Estado a actuar contra ellos. Además, tienen claro que el Gobierno central no actuará hasta que no exista una decisión oficial, aprobada en el Parlament y publicada en Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. El objetivo, en definitiva, es que la maquinaria del Estado no tenga margen para reaccionar.

El Govern presidido por Puigdemont está preparando, además, un gran acto para "presentar al pueblo catalán" los pasos que seguirá el proceso independentista. La fecha marcada es el próximo viernes 14 de julio en Barcelona, si bien algunos cargos querían que se hiciera este viernes 7. Este será el segundo paso tras lo sucedido esta misma semana en el Parlament donde el President presentó los preparativos y el marco legal del referéndum.

A esta campaña de presión hay que añadir los planes diseñados desde las bases de ERC y la CUP para montar una acampada en el centro de Barcelona a partir del 11 de septiembre y durante tres semanas. Sería un campamento al estilo 15-M que paralizaría la ciudad durante tres semanas, hasta el 1 de octubre. De momento, la primera medida de cara a esa fecha ha sido la de adelantar el Ironman de Barcelona, una prueba de triatlón que iba a celebrarse el domingo y que ha pasado al sábado para que no coincida con la posible jornada de votación.