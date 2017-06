El PSOE ya tiene claro que no contará con Rivera para dinamitar la legislatura

Etiquetas

Pedro Sánchez ya está en acción. Llamada de media hora a Pablo Iglesias, y llamadita de quince minutos a Albert Rivera. La diferencia de tiempo no es abismal pero sí significativa. Sánchez quiere recuperar los votos perdidos y lo quiere hacer a su manera, escorándose a la izquierda, y pescando en el caladero de Podemos.

Con Iglesias ya han puesto fecha para verse cara a cara, el próximo martes en el Congreso. Hablarán -sin mojarse demasiado, los recelos entre ambos siguen abiertos- de la situación política y social de España, de la corrupción y del reto del referéndum catalán, que puede ser una espina en el camino, a pesar del nuevo concepto “plurinacional” que se ha inventado Sánchez.

Pablo Iglesias, que sigue con su fijación de una nueva moción de censura, quiere explorar más opciones para desbancar a Rajoy del Gobierno. Lo tiene difícil, por no decir imposible. El encaje de bolillos que habría que hacer para cuadrar los números y presentar una alternativa de Gobierno, aunque estuviera liderada en esta ocasión por el PSOE, podría ser de lo más estrafalaria. Además, Rivera, a pesar de hablar poco rato con Sánchez, ha tenido tiempo para dejarle claro que no cuente con Ciudadanos para “dinamitar la legislatura”, que sí ese es el objetivo no es necesaria ninguna reunión. Rivera quiere hablar de reformas concretas, como la de la ley electoral o la limitación de mandatos, no quiere seguirle el juego de la política espectáculo a Podemos.

Habrá que esperar al martes para ver por dónde van los tiros del nuevo PSOE, aunque algunos gestos y algunas declaraciones recientes nos indican que los bandazos y las ambigüedades –Bolivia ha sido el ejemplo de Estado plurinacional que han puesto- serán la tónica del arranque de esta nueva era socialista.

El otro día coincidí con José Luis Ábalos en una tertulia política de TVE. Era la primera vez que lo veía desde que fue nombrado secretario de Organización del PSOE. Ábalos es un hombre tranquilo que tiene interesantes respuestas políticas. A la hora de definir al nuevo PSOE, eligió la palabra fetiche “somos la izquierda”. ¿Y qué es ser la izquierda? Pues para Ábalos está muy claro, lo opuesto al PP.

También dejó claro que no renuncian al centro político, pero consideran más urgente situarse claramente como el verdadero partido de izquierdas de España. Tanto en las declaraciones de Ábalos como en las del propio Pedro Sánchez, hay una clara táctica de acercamiento a Podemos con el objetivo de recuperar a los votantes socialistas que apoyaron en las dos últimas elecciones a la formación de Pablo Iglesias.

No es tanto aquello de “si no puedes vencer a tu enemigo únete a él”, sino más bien emplear la fórmula del buen ladrón, si tu rival te ha birlado parte de tu electorado, no seas tonto, y vuélveselos a robar tú. Lo que aún no está muy claro es cómo van a recuperar el “amor” de esos socialistas decepcionados, salvo que ahora se sientan defraudados por Pablo Iglesias y pongan freno y marcha atrás.