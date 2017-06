Los dardos de Rufián a Cosidó: "Quien no le entienda que se compre El Padrino"

Etiquetas

Gabriel Rufián, diputado de ERC en el Congreso, ha protagonizado un duro interrogatorio a Ignacio Cosidó, exdirector general de la Policía, durante su comparecencia en la Comisión de Investigación sobre la utilización partidista en el Ministerio del Interior, bajo el mandato del Ministro Fernández Díaz, de los efectivos, medios y recursos del Departamento y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con fines políticos. El catalán ha sido implacable con el ahora senador del PP por Castilla y León. Estas han sido las preguntas de Rufián:

"¿Es usted un negligente o un colaborador necesario?" Cosidó le ha respondido inmediatamente preguntándole si "podría hacer alguna pregunta sin insultar". El diputado ha añadido que "de momento no" había insultado. La presidencia de la Comisión ha intervenido señalando al compareciente que es ella quien tiene que decidir si el diputado falta el respeto o no.

"¿Se avergüenza de algo?" "Estoy profundamente orgulloso de haber sido director general de la Policía", contestó Cosidó. "¿Por qué está usted aquí y Pino, Gago y Villarejo no?" Rufián recordó que PP, PSOE y Ciudadanos han vetado estas comparecencias.

"Es usted senador, ¿se hacen seguimientos y grabaciones ilegales a la disidencia en este país?" "¿Sabe usted quién es el señor X de la operación Cataluña?" y "¿Sabía que De Alfonso se reunía con el ministro en dependencias del Ministerio para conspirar? han sido otras cuestiones planteadas por Rufián a Cosidó.

En otro momento el diputado catalán ha preguntado: "¿Nos quiere hacer creer que su número 2 colaba a De Alfonso en el Ministerio y que no le informaba? Entiendo que es usted un gran fajador. La respuesta es sí o no". Y ha añadido a continuación: "¿Cómo se graba la reunión entre Alfonso y Fernández Díaz? Si no lo sabe debería saberlo". Ha habido momentos tensos, como cuando Rufián ha afirmado que no le "importan sus alardes patrióticos".

"¿Le suena Informacionsensible.com? ¿Seguro que no sabe lo que es? Es el digital desde el que el comisario Villarejo ajusta cuentas. Lo sabe porque se lo comentó el comisario Martín Blas. Un digital que adelanta la salida de Martín Blas. ¿Por qué no hizo nada ante una deslealtad como esa?", dijo Rufián. "El accionariado de ese digital no lo sé", respondió Cosidó, a lo que el diputado añadió: "Tampoco es Apple, es el señor Villarejo".

El dardo siguiente de Rufián fue: "¿Le teme al señor Villarejo? ¿Le tiene miedo?" Cosidó: "No". Rufián: "¿Sabe de alguien que le tema?" Idéntica respuesta del exdirector general de la Policía. A continuación le preguntó: "¿Para usted quién es más patriota, Pino, Gago, Villarejo? ¿Quién lo hizo mejor?"

Para concluir, Rufián preguntó a Cosidó: "¿Cree que el referéndum es una amenaza para la seguridad del Estado?" La respuesta del senador fue: "Subvertir el Estado de derecho, la soberanía nacional, constituye una amenaza para nuestro orden constitucional". Y el diputado añadió: "Pondremos a la Policía a perseguir urnas".

La última frase del portavoz de ERC fue: "Bajo su mando se promociona a Pino y Martín Blas. El que no entienda su actuación hoy aquí, su actitud, que se compre 'El Padrino' de Mario Puzo".