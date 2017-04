Saénz de Santamaría pasa de puntillas y Montoro calla sobre la corrupción del PP

Etiquetas

La vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, ha destacado este lunes las medidas que ha puesto en marcha el Ejecutivo del PP para frenar la lucha contra corrupción y ha pedido a los partidos trabajar juntos para regenerar la democracia y no "utilizar la corrupción para deteriorarla".

La número dos del ejecutivo ha pasado, de todas formas, de 'puntillas' sobre la corrupción y, al igual que ha hecho el Ministro de Hacienda y Función pública, Cristóbal Montoro, ha esquivado las 'incomodidad' de responder a las preguntas de los periodistas tras asistir, ambos a un desayuno informativo en Madrid este lunes.

Acto en el que se pudo comprobar con nitidez la estrategia del ejecutivo y del PP para 'tapar' el 'tsunami' judicial al que se ve sometido desde que el Presidente, Mariano Rajoy fue llamado a declarar por el caso Gürtely la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil destapó, mediante la 'operación Lezo', la trama de corrupción orquestada en torno al Canal de Isabel II, que ha llevado, entre otros, al que fuera Presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, a prisión.

Hablar poco sobre corrupción

Y esa estrategia gubernamental pasa por hablar lo menos posible de la corrupción, centrarse en la economía, en los logros económicos del Gobierno, mostrar renovación , tanto en el Gobierno como en el partido, y echar el resto en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado,que comienzan este lunes su tramitación parlamentaria con la comparecencia de los altos cargos. ¿Se acuerdan de la ya mítica frase que le soltó Bill Clinton a George Bush padre en la campaña electoral de 1992 que llevó al primero a la Casa Blanca? "¡Es la economía, 'estúpido'!"... Pues algo así.

Así que Soraya Sáenz de Santamaría se ha pronunciado, casi de pasada y con evidente desgana, tras presentar la conferencia del Secretario de Estado de Presupuestos y Gastos, Alberto Nadal, al ser preguntada si preocupan en el Gobierno los escándalos de corrupción que están saliendo a la luz. A este desayuno informativo, organizado por el Fórum Europa, han asistido el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el titular de Energía, Álvaro Nadal, el vicesecretario de Sectorial del PP, Javier Maroto, y la responsable de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, entre otros.

Sáenz de Santamaría ha recalcado, eso sí, que el Gobierno del PP es el "primer interesado en que los procesos judiciales esclarezcancualquier tipo de responsabilidades" y ha añadido que han hecho de "la lucha contra la corrupción y del impulso de medidas para la regeneración democrática una de las tareas fundamentales de la pasada legislatura".

"Nosotros respetamos absolutamente los procedimientos y desde luego creemos que, en general, los partidos lo que tenemos que trabajar es para regenerar nuestra democracia y no para utilizar la corrupción para deteriorarla", ha indicado la vicepresidenta del Ejecutivo.

Nadal: "Nos jugamos mucho"

Por su parte, Alberto Nadal ha señalado que los Presupuestos de 2017 son "fundamentales" para estabilidad política y económica del país, porque incluye cuestiones que afectan a "muchísimos españoles" como la oferta de empleo público, la subida de sueldo de los funcionarios, los anticipos a cuenta a las comunidades para financiar la sanidad y la educación.

A su juicio, deben debatirlo entre todos los partidos e intentar alcanzar un acuerdo porque se "hay demasiado en juego" para el bienestar de los españoles como para "introducir elementos que nada tienen que ver con los Presupuestos". "Nos jugamos mucho", ha respondido, al ser preguntado si la 'operación Lezo' complica el apoyo parlamentario para sacar adelante las cuentas públicas.

Por su parte, la vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, ha defendido este lunes la "honorabilidad" del Partido Popular frente a los que "individualmente" han querido utilizar las siglas del partido "en beneficio propio". Eso sí, ha admitido que han de "depurar todas las responsabilidades" para "garantizar" esa honorabilidad.

Así se ha pronunciado a su llegada a la conferencia de Alberto Nadal. Levy ha expresado su respeto a los tiempos judiciales y ha añadido que es "importante también defender la honorabilidad" del proyecto del PP porque, según ha recalcado, es "mucho más grande y mucho más mayoritario que aquellos que individualmente han querido utilizar las siglas del partido en beneficio propio".

"Quiero defender esa honorabilidad del PP, de sus miles de militantes, de sus miles de cargos y de sus miles de votantes, que desde luego es mucho más mayoritaria en su ambición de un proyecto de futuro para España que aquellos que se han servido de las siglas políticas, que desde luego hemos de depurar todas las responsabilidades para garantizar esa honorabilidad y ese gran proyecto que es el PP", ha proclamado.

Pablo González y el número dos de Interior

En cuanto a la reunión que mantuvo el pasado mes de marzo Pablo González, hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid, con el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, Levy ha señalado que el 'número dos' de Interior ya ha realizado declaraciones al respecto y va a dar explicaciones en el Congreso de los Diputados.

"El secretario de Estado ya ha hecho declaraciones al respecto, ha podido hacerlas en el Congreso y ha dicho que eso era antes de conocerse esa investigación", ha resaltado Levy, para subrayar que está "convencida" de que Nieto ofrecerá las "oportunas" explicaciones en sede parlamentaria.

Hernando (PP) pide a los grupos centrarse en los PGE

Por su parte, el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, ha pedido este lunes a los partidos centrarse en "lo importante" para los españoles, como es, a su juicio, la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017, y no en la "utilización de la corrupción" contra su Partido Popular, que ha sido el que la ha "denunciado" presuntas irregularidades en la gestión del Canal Isabel II."A mi lo que me gustaría es que los grupos parlamentarios se centraran esta semana en lo que es importante para los españoles, que son los Presupuestos, y no en la utilización de la corrupción, especialmente cuando quien la ha denunciado no han sido ellos, sino el PP en este caso", ha indicado Hernando al término del desayuno informativo con el secretario de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal. Un desayuno, por lo demás, en el que eran significativas las caras de preocupación de los miembros del Gobierno y del Partido Popular. Y es que la cosa no está para bromas. La 'operación Lezo' es cosa seria.